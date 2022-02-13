https://sputnik-georgia.ru/20220213/opolzen-povredil-dorogu-na-zapade-gruzii-264398405.html

Оползень повредил дорогу на западе Грузии

Оползень повредил дорогу на западе Грузии

Поврежден примерно 200-метровый участок местной автодороги Вани-Сулори, движение запрещено для всех видов транспорта 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Оползень повредил участок дороги в Ванскром районе Имерети на западе Грузии .По информации телеканала "Мтавари", поврежден примерно 200-метровый участок местной автодороги Вани-Сулори. Из-за серьезных повреждений запрещено движение всех видов транспорта.Соответствующие работы по восстановлению дороги начнутся в понедельник.На месте схода оползня работают специалисты. Сообщается, что во время обрушения дороги никто не пострадал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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