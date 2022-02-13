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Paramount намерен перезапустить "Голый пистолет": кого пригласят на главную роль?
Paramount намерен перезапустить "Голый пистолет": кого пригласят на главную роль?
Слухи о ремейке фильма начали ходить еще в 2013 году. Тогда же поговаривали, что главную роль получил актер Эд Хелмс 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T12:03+0400
2022-02-13T12:03+0400
2022-02-13T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Paramount намерен перезапустить культовую комедию "Голый пистолет" и уже предложил главную роль братанцу Лиаму Нисону.Об этом в интервью на ток-шоу People рассказал сам Лиам Нисон.Слухи о ремейке фильма начали ходить еще в 2013 году. Тогда же поговаривали, что главную роль получил звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" Эд Хелмс. Дата премьеры нового "Голого пистолета" и другие детали проекта пока неизвестны.Лиам Нисон - обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (1996), номинант на премии "Оскар" (1994) за роль в фильме "Список Шиндлера", "Золотой глобус" (1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994). В числе его известных актерских работ такие фильмы, как "Человек тьмы", "Роб Рой", "Отверженные", "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", кинотрилогия "Заложница" и два из трех фильмов трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Paramount намерен перезапустить "Голый пистолет": кого пригласят на главную роль?
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Слухи о ремейке фильма начали ходить еще в 2013 году. Тогда же поговаривали, что главную роль получил актер Эд Хелмс
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Paramount намерен перезапустить культовую комедию "Голый пистолет" и уже предложил главную роль братанцу Лиаму Нисону.
Об этом в интервью на ток-шоу People рассказал сам Лиам Нисон.
Актер не уточнил, согласился ли на роль, но смог отшутиться на эту тему: "Такой проект в равной степени может как разрушить мою карьеру, так и дать для нее новое направление".
Слухи о ремейке фильма начали ходить еще в 2013 году. Тогда же поговаривали, что главную роль получил звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" Эд Хелмс. Дата премьеры нового "Голого пистолета" и другие детали проекта пока неизвестны.
Лиам Нисон - обладатель Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (1996), номинант на премии "Оскар" (1994) за роль в фильме "Список Шиндлера", "Золотой глобус" (1994, 1997, 2005) и BAFTA (1994).
В числе его известных актерских работ такие фильмы, как "Человек тьмы", "Роб Рой", "Отверженные", "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", кинотрилогия "Заложница" и два из трех фильмов трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
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