https://sputnik-georgia.ru/20220213/peskov-dal-evropeytsam-sovet-kak-pokupat-gaz-po-300-a-ne-po-1300-264397551.html

Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300

Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300

Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T19:22+0400

2022-02-13T19:22+0400

2022-02-13T19:26+0400

дмитрий песков

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мультимедиа

россия

газопровод

строительство газопровода "северный поток – 2"

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"Президент (России) говорил, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", - сказал Песков в интервью РИА Новости.Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300 Интервью Дмитрия Пескова РИА Новости 2022-02-13T19:22+0400 true PT0M36S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий песков, видео, мультимедиа, россия, газопровод, строительство газопровода "северный поток – 2", видео