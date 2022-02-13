https://sputnik-georgia.ru/20220213/peskov-dal-evropeytsam-sovet-kak-pokupat-gaz-po-300-a-ne-po-1300-264397551.html
Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300
Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300
Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T19:22+0400
2022-02-13T19:22+0400
2022-02-13T19:26+0400
дмитрий песков
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россия
газопровод
строительство газопровода "северный поток – 2"
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"Президент (России) говорил, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", - сказал Песков в интервью РИА Новости.Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.
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Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300
Интервью Дмитрия Пескова РИА Новости
2022-02-13T19:22+0400
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дмитрий песков, видео, мультимедиа, россия, газопровод, строительство газопровода "северный поток – 2", видео
Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300
19:22 13.02.2022 (обновлено: 19:26 13.02.2022) Подписаться на
Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Президент (России) говорил, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", - сказал Песков в интервью РИА Новости
.
Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.