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По подозрению в убийстве жителя Шида Картли задержан сосед

По подозрению в убийстве жителя Шида Картли задержан сосед

Обвиняемый во время спора в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета нанес смертельные телесные повреждения своему односельчанину 13.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Шида Картли по горячим следам задержали 38-летнего жителя села Ахалкалаки Каспского муниципалитета, подозреваемого в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что обвиняемый во время спора в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета нанес смертельные телесные повреждения своему односельчанину.Полицейские изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства.Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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