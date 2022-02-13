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По подозрению в убийстве жителя Шида Картли задержан сосед
По подозрению в убийстве жителя Шида Картли задержан сосед
Обвиняемый во время спора в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета нанес смертельные телесные повреждения своему односельчанину 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T21:57+0400
2022-02-13T21:57+0400
2022-02-13T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Шида Картли по горячим следам задержали 38-летнего жителя села Ахалкалаки Каспского муниципалитета, подозреваемого в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что обвиняемый во время спора в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета нанес смертельные телесные повреждения своему односельчанину.Полицейские изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства.Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, убийство
По подозрению в убийстве жителя Шида Картли задержан сосед
21:57 13.02.2022 (обновлено: 22:00 13.02.2022) Подписаться на
Обвиняемый во время спора в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета нанес смертельные телесные повреждения своему односельчанину
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Шида Картли по горячим следам задержали 38-летнего жителя села Ахалкалаки Каспского муниципалитета, подозреваемого в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило
, что обвиняемый во время спора в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета нанес смертельные телесные повреждения своему односельчанину.
Полицейские изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-15 лет.
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