https://sputnik-georgia.ru/20220213/s-posolstva-velikobritanii-v-kieve-snyali-flag---video-264397410.html

С посольства Великобритании в Киеве сняли флаг - видео

С посольства Великобритании в Киеве сняли флаг - видео

Зарубежные диппредставительства вывозят сотрудников из Киева на фоне роста напряженности. Об этом сообщают западные СМИ. Тем временем с посольства Британии в... 13.02.2022, Sputnik Грузия

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О приостановке работы посольств объявили США и Канада — персонал частично перевели во Львов, до этого из страны эвакуировали семьи дипломатов. Евросоюз обещает пока не закрывать посольства. При этом работа диппредставительств ограничена, гражданам ЕС рекомендуют воздержаться от поездок на Украину.МИД Грузии объявил о переводе диппредставительств на Украине на чрезвычайный режим работы в связи с возможным ростом напряженности. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в особом режиме будут работать посольство Грузии в Киеве и Генеральное консульство в Одессе. На территории Украины задействована горячая линия для граждан Грузии : +380 (63) 376 77 68 и +380 (93) 761 17 17.

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С посольства Великобритании в Киеве сняли государственный флаг - видео С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг. Дипмиссии Германии и США пока на такой шаг не пошли. Видео РИА Новости. 2022-02-13T19:13+0400 true PT0M32S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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