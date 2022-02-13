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Сергей Полунин станет отцом во второй раз
Сергей Полунин станет отцом во второй раз
Беременность стала для звездной пары неожиданностью, поскольку артисты пока не планировали второго ребенка
2022-02-13T13:03+0400
2022-02-13T13:03+0400
2022-02-13T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных станут родителями во второй раз.В интервью ОК! девушка рассказала, что беременность стала неожиданностью не только для родных, но и для них самих, так как второго ребенка пара пока не планировала.Елена отметила, что планирует вернуться к работе через месяц после родов.Сергей и Елена пока официально не женаты. Однако в скором времени влюбленные планируют сыграть пышную свадьбу. В 2020 году у пары родился сын, которому дали необычное имя – Мир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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сергей полунин, российский шоу-бизнес, балет
Сергей Полунин станет отцом во второй раз
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Беременность стала для звездной пары неожиданностью, поскольку артисты пока не планировали второго ребенка
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных станут родителями во второй раз.
В интервью ОК! девушка рассказала, что беременность стала неожиданностью не только для родных, но и для них самих, так как второго ребенка пара пока не планировала.
"Иногда мне кажется, что некоторые события в моей жизни случаются не вовремя, но каждый раз убеждаешься: все к лучшему. В голове огромное количество разных идей: "Вот я бы могла в этом году и то, и то реализовать", — но потом отпустила и перестала форсировать: все в жизни делается в правильное время. Даже со второй беременностью — она случилась не совсем тогда, когда мы хотели", — сказала Ильиных.
Елена отметила, что планирует вернуться к работе через месяц после родов.
Сергей и Елена пока официально не женаты. Однако в скором времени влюбленные планируют сыграть пышную свадьбу. В 2020 году у пары родился сын, которому дали необычное имя – Мир.
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