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Сериал "Эйфория" официально продлили на третий сезон
Сериал "Эйфория" официально продлили на третий сезон
"Эйфория" стала предметом споров из-за использования наготы и сексуального контента, которое некоторые критики сочли чрезмерным 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T14:01+0400
2022-02-13T14:01+0400
2022-02-13T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Популярную американскую подростковую драму "Эйфория" от HBO официально продлили на третий сезон. Об этом говорится в Twitter-аккаунте сериала.Второй сезон "Эйфории" начал выходить в начале января 2022 года. Премьерная серия на HBO Max привлекала 2,4 миллиона пользователей, что стало абсолютным рекордом платформы.Сериал рассказывает о жизни девушки Ру, которая страдает от наркотической зависимости. В центре сюжета также группа старшеклассников и их жизнь, показанная через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.В сериале снялись Зендея, Джейкоб Элорди, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Барби Феррейра, Ника Кинг, Сторм Рид, Хантер Шефер, Элджи Смит и Сидни Суини.Сериал получил номинации на премию Британской академии телевидения за лучшую международную программу и премию TCA за выдающиеся достижения в драме. За свою роль Зендея получила премию "Эмми" и премию "Спутник" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.И хотя "Эйфория" получила положительные отзывы от критиков, с похвалой за ее кинематографию, историю, игру актеров и подход к зрелой теме, но она стала предметом споров из-за использования наготы и сексуального контента, которое некоторые критики сочли чрезмерным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
сериал "эйфория", зендея, зарубежные звезды, телесериалы, шоу-бизнес
Сериал "Эйфория" официально продлили на третий сезон
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"Эйфория" стала предметом споров из-за использования наготы и сексуального контента, которое некоторые критики сочли чрезмерным
ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Популярную американскую подростковую драму "Эйфория" от HBO официально продлили на третий сезон. Об этом говорится в Twitter-аккаунте сериала.
Второй сезон "Эйфории" начал выходить в начале января 2022 года. Премьерная серия на HBO Max привлекала 2,4 миллиона пользователей, что стало абсолютным рекордом платформы.
Сериал рассказывает о жизни девушки Ру, которая страдает от наркотической зависимости. В центре сюжета также группа старшеклассников и их жизнь, показанная через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.
В сериале снялись Зендея, Джейкоб Элорди, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Барби Феррейра, Ника Кинг, Сторм Рид, Хантер Шефер, Элджи Смит и Сидни Суини.
Сериал получил номинации на премию Британской академии телевидения за лучшую международную программу и премию TCA за выдающиеся достижения в драме. За свою роль Зендея получила премию "Эмми" и премию "Спутник" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.
И хотя "Эйфория" получила положительные отзывы от критиков, с похвалой за ее кинематографию, историю, игру актеров и подход к зрелой теме, но она стала предметом споров из-за использования наготы и сексуального контента, которое некоторые критики сочли чрезмерным.
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