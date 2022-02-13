https://sputnik-georgia.ru/20220213/sgorel-avtomobil-v-tbilisi-v-rayone-varketili---video-ochevidtsa-264389098.html

Сгорел автомобиль в Тбилиси в районе Варкетили - видео очевидца

Сгорел автомобиль в Тбилиси в районе Варкетили - видео очевидца

В столице Грузии произошел несчастный случай - сгорел автомобиль на окраине Тбилиси, в районе Варкетили. Смотрите видео очевидца с места ДТП 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T10:34+0400

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Не у всех в автомобилях сегодня находятся огнетушители. Тем не менее, ситуации, когда они могут понадобиться, возникают внезапно, и тогда важно, у кого под рукой окажется средство для оказания помощи на дороге. Кроме того, еще не у многих жителей Грузии автомобили застрахованы, поэтому в случае аварии или пожара они могут потерять все вложенные в машину деньги.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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