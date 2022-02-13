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Сгорел автомобиль в Тбилиси в районе Варкетили - видео очевидца
Сгорел автомобиль в Тбилиси в районе Варкетили - видео очевидца
В столице Грузии произошел несчастный случай - сгорел автомобиль на окраине Тбилиси, в районе Варкетили. Смотрите видео очевидца с места ДТП 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T10:34+0400
2022-02-13T10:34+0400
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Не у всех в автомобилях сегодня находятся огнетушители. Тем не менее, ситуации, когда они могут понадобиться, возникают внезапно, и тогда важно, у кого под рукой окажется средство для оказания помощи на дороге. Кроме того, еще не у многих жителей Грузии автомобили застрахованы, поэтому в случае аварии или пожара они могут потерять все вложенные в машину деньги.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, происшествия, пожар, видео
Сгорел автомобиль в Тбилиси в районе Варкетили - видео очевидца
10:34 13.02.2022 (обновлено: 10:39 13.02.2022) Подписаться на
В столице Грузии произошел несчастный случай - сгорел автомобиль на окраине Тбилиси, в районе Варкетили. Смотрите видео очевидца с места ДТП
Не у всех в автомобилях сегодня находятся огнетушители. Тем не менее, ситуации, когда они могут понадобиться, возникают внезапно, и тогда важно, у кого под рукой окажется средство для оказания помощи на дороге. Кроме того, еще не у многих жителей Грузии автомобили застрахованы, поэтому в случае аварии или пожара они могут потерять все вложенные в машину деньги.