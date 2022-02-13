https://sputnik-georgia.ru/20220213/stoit-li-zhdat-v-gruzii-bolee-moschnogo-zemletryaseniya---mnenie-seysmologa-264401334.html

Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога

Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога

Частые и несильные землетрясения являются хорошим показателем, они способствуют тому, чтобы не было одного и сильного землетрясения 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T23:47+0400

2022-02-13T23:47+0400

2022-02-14T00:12+0400

грузия

новости

землетрясения в грузии

тея годоладзе

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Толчки этой ночью еще будут, не такие сильные, как 6.2, с меньшей магнитудой - 3.2, 2.5, но все-таки будут, сказала руководитель института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе.Землетрясение ощутили в воскресенье в 22:25 по местному времени жители Тбилиси, согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у города Дманиси (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.По словам Годоладзе, частые и несильные землетрясения являются хорошим показателем, они способствуют тому, чтобы не было одного и сильного землетрясения."Мы знаем, что Грузия, в целом, сейсмически активная зона, поэтому не рассматриваем такие явления как нечто из ряда вон выходящее. Если вы посмотрите ежедневную сейсмическую карту , то толчки происходят постоянно. В Джавахети землетрясения происходят чаще, чем в любом другом регионе Грузии. Тем более, когда речь идет о регионе Самцхе-Джавахети и Джавахетском вулканическом хребте", - сказала Годоладзе.После землетрясения жители сел Дманисского района на некоторое время остались без электричества. Часть жителей решила провести ночь на улице, опасаясь повторных толчков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, землетрясения в грузии, тея годоладзе