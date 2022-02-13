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В Грузии проверено 232 тысячи гектаров леса
В Грузии проверено 232 тысячи гектаров леса
По данным агентства, 10-летний план развития приготовлен для лесов в районе Ахмета, Лентехи и Лагодехи 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T18:46+0400
2022-02-13T18:46+0400
2022-02-13T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В Грузии уже проверено 232,3 тысячи гектаров леса и подготовлен план их развития, говорится в сообщении на странице Национального лесного агентства в соцсети Facebook.Процесс государственной инвентаризации лесов был запущен в 2019 году, он предполагает проверку лесов на количество и на качество. Проект осуществляется при финансовой и технической поддержке правительства Германии.По данным агентства, 10-летний план развития приготовлен для лесов в районе Ахмета, Лентехи и Лагодехи. А работы по разработке плана ведутся в лесах районов Цалка и Тетрицкаро, Амбролаури, Адыгени, Дедоплицкаро и Сигнахи.Общая площадь лесного фонда Грузии составляет более трех миллионов гектаров, или 43,2% территории страны.Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство грузии
В Грузии проверено 232 тысячи гектаров леса
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По данным агентства, 10-летний план развития приготовлен для лесов в районе Ахмета, Лентехи и Лагодехи
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В Грузии уже проверено 232,3 тысячи гектаров леса и подготовлен план их развития, говорится в сообщении на странице Национального лесного агентства в соцсети Facebook.
Процесс государственной инвентаризации лесов был запущен в 2019 году, он предполагает проверку лесов на количество и на качество. Проект осуществляется при финансовой и технической поддержке правительства Германии.
По данным агентства, 10-летний план развития приготовлен для лесов в районе Ахмета, Лентехи и Лагодехи. А работы по разработке плана ведутся в лесах районов Цалка и Тетрицкаро, Амбролаури, Адыгени, Дедоплицкаро и Сигнахи.
Общая площадь лесного фонда Грузии составляет более трех миллионов гектаров, или 43,2% территории страны.
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.
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