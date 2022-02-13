https://sputnik-georgia.ru/20220213/v-gruzii-provereno-232-tysyachi-gektarov-lesa-264395787.html

В Грузии проверено 232 тысячи гектаров леса

В Грузии проверено 232 тысячи гектаров леса

По данным агентства, 10-летний план развития приготовлен для лесов в районе Ахмета, Лентехи и Лагодехи 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T18:46+0400

2022-02-13T18:46+0400

2022-02-13T18:46+0400

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национальное лесное агентство грузии

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В Грузии уже проверено 232,3 тысячи гектаров леса и подготовлен план их развития, говорится в сообщении на странице Национального лесного агентства в соцсети Facebook.Процесс государственной инвентаризации лесов был запущен в 2019 году, он предполагает проверку лесов на количество и на качество. Проект осуществляется при финансовой и технической поддержке правительства Германии.По данным агентства, 10-летний план развития приготовлен для лесов в районе Ахмета, Лентехи и Лагодехи. А работы по разработке плана ведутся в лесах районов Цалка и Тетрицкаро, Амбролаури, Адыгени, Дедоплицкаро и Сигнахи.Общая площадь лесного фонда Грузии составляет более трех миллионов гектаров, или 43,2% территории страны.Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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