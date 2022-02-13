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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии - Тбилиси сильно трясло
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии - Тбилиси сильно трясло
Толчки были зафиксированы в 22:26 по местному времен, эпицентр находился в 58 километрах от Тбилиси 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T22:35+0400
2022-02-13T22:35+0400
2022-02-13T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Землетрясение ощутили сегодня в 22:26 жители Тбилиси. Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии - Тбилиси сильно трясло
22:35 13.02.2022 (обновлено: 22:46 13.02.2022) Подписаться на
Толчки были зафиксированы в 22:26 по местному времен, эпицентр находился в 58 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Землетрясение ощутили сегодня в 22:26 жители Тбилиси.
Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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