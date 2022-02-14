https://sputnik-georgia.ru/20220214/armiya-rossii-v-blizhayshee-vremya-zavershit-chast-ucheniy---glava-mo-rf-264430281.html
Армия России в ближайшее время завершит часть учений - глава МО РФ
Армия России в ближайшее время завершит часть учений - глава МО РФ
Какая-то часть учений уже завершена, какая-то завершается, что-то предстоит ещё выполнить с учётом масштаба решений, заявил Шойгу 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T18:12+0400
2022-02-14T18:12+0400
2022-02-14T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Хочу ещё раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит ещё выполнить с учётом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.Одними из основных учений Вооруженных Сил России в настоящее время являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, владимир путин, сергей шойгу, военные учения
Армия России в ближайшее время завершит часть учений - глава МО РФ
18:12 14.02.2022 (обновлено: 18:13 14.02.2022) Подписаться на
Какая-то часть учений уже завершена, какая-то завершается, что-то предстоит ещё выполнить с учётом масштаба решений, заявил Шойгу
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Часть учений российской армии будет завершена в ближайшее время, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Хочу ещё раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит ещё выполнить с учётом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.
Одними из основных учений Вооруженных Сил России в настоящее время являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022".
Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.