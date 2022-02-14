https://sputnik-georgia.ru/20220214/bilet-v-odin-konets-ili-kak-populyarnyy-tiktok-bloger-leta-pereekhala-v-tbilisi-264421204.html

Билет в один конец: как популярный TikTok-блогер Leta переехала в Тбилиси

Билет в один конец: как популярный TikTok-блогер Leta переехала в Тбилиси

Новая героиня проекта "Грузия глазами иностранцев" - прекрасная и индивидуальная художница из Казахстана Виолетта Орел (Leta) 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T17:07+0400

2022-02-14T17:07+0400

2022-02-14T17:13+0400

грузия глазами иностранцев

грузия

tiktok

интервью

аналитика

казахстан

россия

татуировка

общество

"орел и решка"

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Отправиться в страну, где надо начинать все сначала, бросить все дома, распрощаться с людьми и вещами – это не просто слова, а действия на первой взгляд хрупкой, но сильной девушки. Виолетта Орел (ее фамилия говорит сама за себя) – свободолюбивая, решительная 23-летняя девушка, которая уже не раз проходила через вышеописанные испытания. Сейчас Лета, как ее называют близкие, наслаждается жизнью в Тбилиси, работает мастером в тату-студии, имеет популярные Instagram и TikTok-страницы. Sputnik Грузия встретился с блогером, чтобы узнать ее историю переезда из Калининграда в Тбилиси и историю любви, которая частично сподвигла ее на этот, по мнению многих, сумасшедший поступок."Кочевнический" образ жизниВ Грузию я прилетела во время карантина, еще был локдаун, в марте 2021 года. Я просто познакомилась с Дэвидом, он мне понравился. Мы общались на протяжении полугода, тогда-то меня и посетила мысль о переезде. У меня было все хорошо с работой, но я ощутила, что достигла пика своего роста конкретно там.У меня была своя студия, своя клиентская база, все было на своих местах. Но мне просто захотелось сменить место. Я просто сказала ему в какой-то момент, что прилечу. Он, наверно, думал, что я на недельку прилечу, просто посмотреть город. А я ему сказала: "Не, я насовсем". Я купила билеты в одну сторону, как только открыли границы. Прям в тот же день. Я даже сделала вакцину, потому что без нее тогда не пускали.В Калининграде я оставила свою студию, продала свои вещи, которые просто не смогла бы увезти, или выбросила. Это такой кочевнический образ жизни, когда ты не привязываешься ни к месту жительства, ни к вещам, ни к людям. Ты можешь легко выбросить всю свою одежду, оставить людей без чувства сожаления. Вообще я родом из Казахстана, но точно так же переехала от родителей в Калининград для учебы."Грузия голодна до профессионалов"Там меня особо ничего не держало, а сюда меня тянуло какой-то инерцией. Это когда ты не сомневаешься и знаешь, что там все будет круто. Меня многие отговаривали, говорили, что я просто сумасшедшая. Говорили, что ты там с кем-то познакомилась, а вдруг этот парень вообще маньяк, закроет тебя где-то в подвале и продаст на органы. А у меня не таких сомнений вообще, ни на секунду. Мы почти сразу стали жить вместе. Мы никогда не виделись вживую: в первый раз встретились в аэропорту и с тех пор ни на день не расставались.Предварительно я подготовила здесь почву: нашла квартиру, где буду жить, накопила начальный капитал на два месяца, чтоб не голодать, потому что работать было тяжело во время локдауна. Еще я заранее устроилась в эту студию, дистанционно договорившись с хозяином студии. Ему очень понравились мои работы: он сказал, что меня заберут сюда с руками и ногами. Буквально на второй день, как я прилетела, я пришла сюда и познакомилась со всеми.Грузия голодная до профессионалов. Если ты хорошо чем-то занимаешься, кем бы ты ни был - бровист, парикмахер, тату-мастер, и ты профессионал своего дела - здесь очень легко получить такую локальную известность, когда в России на это нужно годы потратить. Конкуренция огромная, мастеров много. Я могу сказать, что в сравнении с Россией Грузия опаздывает по развитию года на четыре. Я наблюдаю за тем, что люди хотят "набивать", с чем они приходят, и даю оценку, что такое же я делала несколько лет назад. Когда-то, рано или поздно, я открою здесь свою тату-студию, так как эта ниша, в принципе, свободна.Никаких ожиданийНа тот момент, когда я собиралась приехать сюда, я ничего не знала о Грузии. Я даже "Орел и Решка" не смотрела! Я хотела, чтобы для меня это был сюрприз. Я никогда не была за границей, в Европе. Мне хотелось самой все увидеть, поэтому никаких ожиданий на страну не возлагала.А вот от других людей я много слышала. Когда я сказала всем, что собираюсь приехать в Грузию, мне говорили: "Как я тебе завидую, ты не представляешь, что это такое". Для всех, кто сюда попадает, Грузия становится любимым местом для отдыха.Большое впечатление на меня произвели пейзажи. Я никогда не видела таких гор. Первые два месяца каждый раз, когда я выезжала куда-то и видела горы, я кричала на них, снимала! Мне в какой-то момент парень сказал: "Лета, горы везде одинаковые, от того, что ты их каждый раз снимаешь, они не меняются". Но я была в восторге. Это для меня картинка, которую я видела только в Pinterest.Безвозмездная помощь? Так можно было?Грузины очень гостеприимные, мне кажется, именно поэтому меня так приняли. Я быстро раскрутилась. Как только я сюда приехала, люди так быстро скооперировались и сказали, мы будем тебе помогать и ты нам за это ничего не должна.Я была удивлена, что люди просто так захотели мне помочь и ничего взамен не просят. Я к такому не привыкла. Я привыкла к тому, что за все надо платить, ты всегда потом кому-то должен или лучше вообще ничего не просить. А тут помогали все - друзья моего парня, их студия Twincity Dance, которые меня рекламировала, мне помогал Лаша – владелец студии, где я сейчас работаю. Буквально через месяц я уже работала, имела стабильность.Но, несмотря на все, первые полгода я чувствовала себя плохо, была депрессия. Все из-за языкового барьера. Вроде тебя все поддерживают, но ты чувствуешь себя чужим. Наверно, любой иностранец в новой стране чувствует себя чужим. Уже спустя полгода у меня уже появились свои друзья, которые говорят по-русски, и эта проблема пропала.Про популярность в TikTok и не толькоTikTok я начала вести еще в России, но такого успеха, как тут, не было. Было пару тысяч подписчиков, хотя снимала тот же контент, что здесь. Оказалось, что для местных я более интересный персонаж. Я даже с критикой практически не сталкиваюсь, что плохо. Все только хорошее пишут, и, кстати говоря, это не очень хорошо. Нет ничего более губительного для художника или артиста, чем постоянная похвала. Это мешает развитию.Здесь меня люди даже узнают на улице. В основном подходят подростки – мальчики и девочки до 20 лет. Сначала я начала вести TikTok, чтобы увеличить клиентскую базу, но что будет такой эффект – не ожидала. Я вообще закрытый человек, по улице мне комфортно ходить в черных очках, чтобы избегать взгляды людей, а тут такое внимание.Еще со мной связалось местное модельное агентство, они пригласили меня сотрудничать. Мы договорились, что если будут заказчики, я буду сниматься. Оказалось, что в Грузии востребованы нестандартные модели. Если в России есть модельный типаж, который мы привыкли видеть, то здесь если ты, наоборот, нетипажная, фактурная, необычная, то тебе найдется место и в модельной индустрии. Я даже думала, что, как же так, у меня ведь татуировки, а с ними не берут. Нет, берут, и много там таких.В связи с этим отношение к людям поменялось. За то время, что я здесь, я стала более открытой и чувствую, что могу быть собой. Грузия помогла мне найти свою личность.Здесь я, наоборот, стала подчеркивать свою индивидуальность, перестала этого стесняться, хотя раньше для меня это было больной темой. Я думаю, любой, кто сюда приезжает, начинает раскрывать себя.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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