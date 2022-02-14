https://sputnik-georgia.ru/20220214/britanskiy-aktsioner-trebuet-ot-uchrediteley-tbc-bank-vozmescheniya-uscherba-264438557.html
Британский акционер требует от учредителей TBC Bank возмещения ущерба
Британский акционер требует от учредителей TBC Bank возмещения ущерба
Акционер уже нанял адвоката для защиты своих интересов в Грузии и следит за шагами менеджмента банка 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T23:10+0400
2022-02-14T23:10+0400
2022-02-14T23:24+0400
грузия
новости
tbc bank
происшествия
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Британский акционер TBC Bank Ян Мальком Хок потребовал от руководства банка заставить акционеров Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе возместить ущерб нанесенный компании в размере 40 миллионов долларов.Тбилисский городской суд в январе признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере.По словам Хока, речь идет об ущербе банку в размере 40 миллионов долларов.Акционер уже нанял адвоката для защиты своих интересов в Грузии и отметил, что его последующие шаги будут зависеть от действий нынешнего руководства банка.Ни представители TBC Bank, ни Хазарадзе и Джапаридзе пока не комментировали требование акционера.Детали делаДело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, притом что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" на момент оглашения деталей дела кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, tbc bank, происшествия, мамука хазарадзе
Британский акционер требует от учредителей TBC Bank возмещения ущерба
23:10 14.02.2022 (обновлено: 23:24 14.02.2022) Подписаться на
Акционер уже нанял адвоката для защиты своих интересов в Грузии и следит за шагами менеджмента банка
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Британский акционер TBC Bank Ян Мальком Хок потребовал от руководства банка заставить акционеров Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе возместить ущерб нанесенный компании в размере 40 миллионов долларов.
Тбилисский городской суд в январе признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере.
"Покупкой акций я и мои друзья доверили свои сбережения TBC Bank, и я надеюсь, что мы не ошиблись в выборе и нынешнее руководство банка сделает все, чтобы обеспечить возвращение средств акционерами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и полное возмещение ущерба, нанесенного банку и его акционерам в результате нелегальных схем", - цитирует заявление Хока грузинская телекомпания "Имеди".
По словам Хока, речь идет об ущербе банку в размере 40 миллионов долларов.
Акционер уже нанял адвоката для защиты своих интересов в Грузии и отметил, что его последующие шаги будут зависеть от действий нынешнего руководства банка.
Ни представители TBC Bank, ни Хазарадзе и Джапаридзе пока не комментировали требование акционера.
Детали дела
Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, притом что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" на момент оглашения деталей дела кредит не вернули.
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