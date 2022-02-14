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Что нельзя делать на Сретение Господне 2022: приметы и традиции

Что нельзя делать на Сретение Господне 2022: приметы и традиции

Сретение Господне православные ежегодно отмечают 15 февраля – это один из 12 главных праздников церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы

2022-02-14T14:14+0400

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать на Сретение Господне, а также о приметах и традициях праздника.Сретение ГосподнеНа древнеславянском "сретение" означает "встреча" – торжество установлено в память о встрече, произошедшей на 40-й день после Рождества Христова, описанной в Евангелии от Луки.По ветхозаветному закону, женщина, родившая мальчика, не имела права в течение 40 дней посещать храм Божий. После истечения этого срока мать приносила младенца в храм, чтобы принести Господу очистительную и благодарственную жертву. Дева Мария в очищении не нуждалась, но по глубокому смирению подчинилась закону.Богоматерь, переступившую порог храма с младенцем на руках, встретил праведный и благочестивый старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. По преданию, старцу тогда исполнилось примерно 300 лет (по другим источникам 360).Святой Дух привел Симеона в Иерусалимский храм, когда Мария и Иосиф принесли туда Сына Божьего для исполнения обряда. Старец понял, что пророчество исполнилось и младенец на руках Девы Марии – долгожданный Мессия, предсказанный на протяжении столетий пророками.Церковь Симеона прославила как святого и назвала Богоприимцем, а слова, сказанные им при "встрече", стали частью православного богослужения.На Сретение Господне произошла еще одна встреча: к Деве Марии подошла престарелая вдова – пророчица Анна, жившая при Иерусалимском храме. Поклонившись новорожденному, она пошла сообщить людям новость о пришествии Спасителя Израиля.Церковь поминает святых Симеона Богоприимца и пророчицу Анну, чей личный духовный подвиг непосредственно связан с событиями праздника, на следующий день после Сретения Господня.Что нельзя делатьНа Сретение Господне, как и в любой великий праздник, нельзя делать грязную работу по дому – убирать, стирать и так далее. В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать в огороде.На Сретение Господне нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Также в этот праздничный день нельзя грустить и унывать.По приметам 15 февраля нельзя отправляться в дорогу и путешествовать – Сретение Господне желательно провести дома, в кругу семьи. Класть деньги на стол на Сретение Господне плохая примета – она может прогнать удачу из дома.На Сретение Господне нужно делать добрые дела – помогать неимущим и больным.Традиции и приметыПраздничные службы на Сретение Господне по традиции проводят во всех православных церквях.В церквях на Сретение Господне освящают свечи, которые верующие забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Православные переняли эту традицию от католиков в 1646 году. Есть примета, что свечи, освященные на Сретение, защищают жилище от пожара и молнии.В праздник по традиции пекли блины, но есть их до первой звезды было нельзя – считалось плохой приметой, предвещающей несчастья.Отгуляв Сретение Господне, крестьяне по традиции приступали к весенним работам – выгоняли скотину из хлева в загон, белили плодовые деревья, готовили семена к посеву и так далее.В народе верили, что на Сретение встречаются зима с весной, что подтверждается многочисленными приметами и поговорками. Сретенскими называли последние зимние морозы, а также первые весенние оттепели. Люди считали, что погода весной будет точно такой же, как и на Сретение Господне.Оттепель на Сретение по приметам предвещает теплую весну, а морозная погода – обещает холодную. Потерять на Сретение Господне деньги – хорошая примета. Она сулит благополучие и достаток.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , справки , общество, календарь религиозных праздников, религиозный праздник, церковный праздник