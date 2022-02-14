https://sputnik-georgia.ru/20220214/dietolog-raskryla-taynu-pokhudeniya-bez-diet-i-sporta-264311068.html

Диетолог раскрыла тайну похудения без диет и спорта

Диетолог раскрыла тайну похудения без диет и спорта

У многих есть желание похудеть, но совсем не хочется сидеть на изнуряющих диетах или заниматсья спортом

2022-02-14T06:06+0400

2022-02-14T06:06+0400

2022-02-14T06:06+0400

советы врачей

похудение

диета

спорт

общество

здоровье

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251767899_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b7852c7b4673170f2bb895dafc4ab922.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правильное питание и нормальный сон – эти простые правила похудения без диет и спорта назвала диетолог Татьяна Разумовская.Для похудения без диет и спорта специалист рекомендует дробное питание – принимать пищу маленькими порциями пять раз в день, а в рацион внести продукты, богатые на белок и клетчатку.Источником клетчатки, ежедневная норма которой не должна быть менее 20-40 грамм, являются цельнозерновой хлеб, бобовые, овощи, фрукты и каши.Диетолог советует особое внимание уделить объему потребляемого белка – на один килограмм веса этот показатель варьируется от 1,2 до 1,5 грамма. На усвоение белка требуется больше энергии, чем на углеводы, а их достаточное количество способствует продолжительному чувству сытости.Полноценный сон также важный фактор на пути к похудению без диет и спорта, так как систематический недосып снижает уровень гормона лептин, подавляющего аппетит, подчеркнула диетолог.По словам Разумовской, систематический недосып способствует росту количества таких гормонов, как кортизол и грелин, усиливающих голод, а избыток кортизола приводит к перееданию и увеличению жира в области живота.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, похудение, диета, спорт, общество, здоровье, справки