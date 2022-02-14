https://sputnik-georgia.ru/20220214/dorogi-v-okrestnostyakh-tbilisi-ochischayut-ot-snega-264426881.html

Дороги в окрестностях Тбилиси очищают от снега

Дороги в окрестностях Тбилиси очищают от снега

Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится до вторника – завтра в столице также ожидается снег и туман 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T17:57+0400

2022-02-14T17:57+0400

2022-02-14T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Специальная техника расчищает дороги от снега в окрестностях Тбилиси, говорится в сообщении столичной мэрии.По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, работы ведутся с 5 часов утра. Центральные дороги в Цкнети, Коджори и в прилегающих селах расчищены. На данном этапе ведутся работы по расчистке внутрирайонных дорог.Осуществляет работы компания "Тбилсервис групп". На дорогах уже посыпали до 120 тонн технической соли.На данном этапе дорога обработана в Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Самадло, Цкнети, Бетания, Дидгори и Теловани.В Грузии сохраняется холодная погода, местами со снегом. С утра в столице идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до вторника – завтра в столице ожидается снег и туман. А со среды в Тбилиси сравнительно прояснится – осадки прекратятся и будет преимущественно солнечно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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