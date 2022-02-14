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Дороги в окрестностях Тбилиси очищают от снега
Дороги в окрестностях Тбилиси очищают от снега
Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится до вторника – завтра в столице также ожидается снег и туман 14.02.2022, Sputnik Грузия
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2022-02-14T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Специальная техника расчищает дороги от снега в окрестностях Тбилиси, говорится в сообщении столичной мэрии.По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, работы ведутся с 5 часов утра. Центральные дороги в Цкнети, Коджори и в прилегающих селах расчищены. На данном этапе ведутся работы по расчистке внутрирайонных дорог.Осуществляет работы компания "Тбилсервис групп". На дорогах уже посыпали до 120 тонн технической соли.На данном этапе дорога обработана в Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Самадло, Цкнети, Бетания, Дидгори и Теловани.В Грузии сохраняется холодная погода, местами со снегом. С утра в столице идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до вторника – завтра в столице ожидается снег и туман. А со среды в Тбилиси сравнительно прояснится – осадки прекратятся и будет преимущественно солнечно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, тбилиси, грузия, новости, каха каладзе, коджори, цкнети, тбилиси, тбилсервис групп

Дороги в окрестностях Тбилиси очищают от снега

17:57 14.02.2022
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyСнегопад в Тбилиси - растения на улицах города в снегу
Снегопад в Тбилиси - растения на улицах города в снегу - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2022
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится до вторника – завтра в столице также ожидается снег и туман
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Специальная техника расчищает дороги от снега в окрестностях Тбилиси, говорится в сообщении столичной мэрии.
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, работы ведутся с 5 часов утра. Центральные дороги в Цкнети, Коджори и в прилегающих селах расчищены. На данном этапе ведутся работы по расчистке внутрирайонных дорог.

"Главное, что уже можно свободно передвигаться. Проблем не было, техника и персонал мобилизованы. Если будет необходимо, мы еще продолжим мероприятия по расчистке", - заявил Каладзе.

Осуществляет работы компания "Тбилсервис групп". На дорогах уже посыпали до 120 тонн технической соли.
На данном этапе дорога обработана в Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Самадло, Цкнети, Бетания, Дидгори и Теловани.
В Грузии сохраняется холодная погода, местами со снегом. С утра в столице идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до вторника – завтра в столице ожидается снег и туман. А со среды в Тбилиси сравнительно прояснится – осадки прекратятся и будет преимущественно солнечно.
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