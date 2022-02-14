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Два поезда столкнулись в Баварии
Два поезда столкнулись в Баварии
Два поезда системы городского общественного транспорта столкнулись на юге Мюнхена 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Один человек погиб, не менее десяти пострадали при столкновении двух поездов в районе Мюнхена, передает агентство ДПА со ссылкой на полицию.Ранее полиция Мюнхена сообщила, что два поезда системы городского общественного транспорта столкнулись на юге баварского Мюнхена, есть пострадавшие."В результате столкновения двух пригородных поездов под Мюнхеном один человек погиб и не менее 10 пострадали", - говорится в сообщении агентства.
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Два поезда столкнулись в Баварии

21:41 14.02.2022 (обновлено: 21:51 14.02.2022)
© photo: Sputnik / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкПоезд в Мюнхене
Поезд в Мюнхене - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2022
© photo: Sputnik / Сергей Строителев
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Два поезда системы городского общественного транспорта столкнулись на юге Мюнхена
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Один человек погиб, не менее десяти пострадали при столкновении двух поездов в районе Мюнхена, передает агентство ДПА со ссылкой на полицию.
Ранее полиция Мюнхена сообщила, что два поезда системы городского общественного транспорта столкнулись на юге баварского Мюнхена, есть пострадавшие.
"В результате столкновения двух пригородных поездов под Мюнхеном один человек погиб и не менее 10 пострадали", - говорится в сообщении агентства.
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