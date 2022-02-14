https://sputnik-georgia.ru/20220214/dva-poezda-stolknulis-v-bavarii-264436633.html

Два поезда столкнулись в Баварии

Два поезда столкнулись в Баварии

Два поезда системы городского общественного транспорта столкнулись на юге Мюнхена 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Один человек погиб, не менее десяти пострадали при столкновении двух поездов в районе Мюнхена, передает агентство ДПА со ссылкой на полицию.Ранее полиция Мюнхена сообщила, что два поезда системы городского общественного транспорта столкнулись на юге баварского Мюнхена, есть пострадавшие."В результате столкновения двух пригородных поездов под Мюнхеном один человек погиб и не менее 10 пострадали", - говорится в сообщении агентства.

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в мире, новости, происшествия, германия