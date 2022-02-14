https://sputnik-georgia.ru/20220214/glavnyy-priznak-sakharnogo-diabeta--podskazka-vracha-264322700.html
Главный признак сахарного диабета – подсказка врача
Главный признак сахарного диабета – подсказка врача
Зачастую диабет протекает бессимптомно и о его наличии человек узнает случайно, во время анализа крови
2022-02-14T06:32+0400
2022-02-14T06:32+0400
2022-02-14T06:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Частое мочеиспускание, чувство неутолимой жажды и быстрая потеря веса являются наиболее частыми признаками диабета, рассказала Sputnik Грузия эндокринолог Нелли Лагурашвили.По словам доктора, зачастую диабет протекает бессимптомно и о его наличии человек узнает только во время анализа крови, взятой из вены."Обратите внимание и на такие симптомы, как сухость кожи, ухудшение зрения, похудение, быстрая утомляемость. Все это может стать предвестником диабета", – сказала Лагурашвили.По ее словам, диабет, как правило, появляется у людей старше 40 лет. Среди риск-факторов стоит отметить лишний вес, генетику – наследственную предрасположенность и диабет, диагностированный во время беременности, так называемый гестационный диабет."Среди риск-факторов также стоит учесть курение и неправильное питание", – сказала врач.Что касается профилактики диабета, то прежде всего необходимо позаботиться о нормализации веса и физических упражнениях. Самыми полезными являются плавание, велоспорт и ходьба.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лика Пирвели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg
советы врачей, здоровье, новости, общество, справки
Главный признак сахарного диабета – подсказка врача
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Зачастую диабет протекает бессимптомно и о его наличии человек узнает случайно, во время анализа крови
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Частое мочеиспускание, чувство неутолимой жажды и быстрая потеря веса являются наиболее частыми признаками диабета, рассказала Sputnik Грузия
эндокринолог Нелли Лагурашвили.
По словам доктора, зачастую диабет протекает бессимптомно и о его наличии человек узнает только во время анализа крови, взятой из вены.
"Обратите внимание и на такие симптомы, как сухость кожи, ухудшение зрения, похудение, быстрая утомляемость. Все это может стать предвестником диабета", – сказала Лагурашвили.
По ее словам, диабет, как правило, появляется у людей старше 40 лет. Среди риск-факторов стоит отметить лишний вес, генетику – наследственную предрасположенность и диабет, диагностированный во время беременности, так называемый гестационный диабет.
"Среди риск-факторов также стоит учесть курение и неправильное питание", – сказала врач.
Что касается профилактики диабета, то прежде всего необходимо позаботиться о нормализации веса и физических упражнениях. Самыми полезными являются плавание, велоспорт и ходьба.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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