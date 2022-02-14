https://sputnik-georgia.ru/20220214/gruzinskie-sambisty-triumfalno-vystupili-na-kubke-evropy-v-minske-264419086.html

Грузинские самбисты триумфально выступили на Кубке Европы в Минске

Грузинские самбисты триумфально выступили на Кубке Европы в Минске

Во второй день турнира из шести самбистов сборной Грузии пятеро поднялись на пьедестал почета 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T14:28+0400

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паата гвиниашвили

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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Грузинские самбисты завоевали 10 медалей на завершившемся в Минске Кубке Европы.Во второй день турнира, 13 февраля, из шести самбистов сборной Грузии пятеро поднялись на пьедестал почета. Бесарион Берулава (-79 кг) и Нино Одзелашвили (-80 кг) завоевали золотые медали, а Георгий Наскидашвили (-64 кг), Омар Ниазашвили (-79 кг) и Паата Гвиниашвили (-98 кг) стали вице-чемпионами турнира.В первый день Кубка Европы грузинские самбисты завоевали четыре медали – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.Кубок Европы по самбо проводится в Минске уже в 26 раз. В нынешнем турнире приняли участие свыше 140 самбистов из 11 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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самбо, грузия, минск, спорт, новости, паата гвиниашвили, нино одзелашвили