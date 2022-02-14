https://sputnik-georgia.ru/20220214/kak-rossiyskie-mirotvortsy-v-nagornom-karabakhe-obespechivayut-mir---video-264423741.html

Как российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечивают мир – видео

Как российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечивают мир – видео

Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 500 автомобилей и около 1,5 тысячи человек в Нагорный Карабах и обратно. Смотрите в видео, как... 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T15:50+0400

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нагорно-карабахский конфликт

обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020

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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - видео Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 500 автомобилей и около 1,5 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно 2022-02-14T15:50+0400 true PT1M12S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, видео