https://sputnik-georgia.ru/20220214/kak-rossiyskie-mirotvortsy-v-nagornom-karabakhe-obespechivayut-mir---video-264423741.html
Как российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечивают мир – видео
Как российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечивают мир – видео
Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 500 автомобилей и около 1,5 тысячи человек в Нагорный Карабах и обратно. Смотрите в видео, как... 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T15:50+0400
2022-02-14T15:50+0400
2022-02-14T16:04+0400
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мультимедиа
россия
карабахский конфликт
нагорно-карабахский конфликт
обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - видео
Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 500 автомобилей и около 1,5 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно
2022-02-14T15:50+0400
true
PT1M12S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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видео, мультимедиа, россия, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020, видео
Как российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечивают мир – видео
15:50 14.02.2022 (обновлено: 16:04 14.02.2022) Подписаться на
Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 500 автомобилей и около 1,5 тысячи человек в Нагорный Карабах и обратно. Смотрите в видео, как это происходило
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.