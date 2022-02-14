https://sputnik-georgia.ru/20220214/khudozhnitsa-iz-gruzii-predstavila-svoi-raboty-v-nyu-yorke-264420956.html

Художница из Грузии представила свои работы в Нью-Йорке

Художница из Грузии представила свои работы в Нью-Йорке

Представленные в Нью-Йорке картины талантливой грузинки посвящены женщинам, красоте и любви 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T15:32+0400

2022-02-14T15:32+0400

2022-02-14T15:32+0400

саломе ригвава

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинская художница Саломе Ригвава представила свои работы в галерее ART MORA в Нью-Йорке.Art Mora служит площадкой для творческого диалога между уже состоявшимися и только начинающими художниками. В галерее также проходят публичные мероприятия, лекции и программы, которые, по замыслу учредителей ART MORA, вдохновляют, поощряют на творчество и пробуждают интерес к искусству.Работы Саломе Ригвава представлены на выставке "Семь начинающих артистов" вместе с работами художников из других стран. Картины талантливой грузинки посвящены женщинам, любви и красоте.Чем известна Саломе Ригвава?Родилась Саломе в 1988 году в Гагре. Родной город покинула в четырехлетнем возрасте. Закончила в Тбилиси факультет изобразительного искусства Государственной академии художеств им. А. Кутателадзе, а потом и магистратуру. После чего продолжила учебу в Германии в Штутгардской государственной художественной академии, получив стипендию DAAD, которая предоставляет выпускникам вузов возможность продолжить свое академическое образование в Германии в системе постдипломного обучения.После успешного окончания двухгодичного курса Саломе Ригвава проработала в Германии еще два года в качестве свободного художника. За это время Ригвава активно сотрудничала с немецкими галереями, участвовала в выставках в Штутгарте, Гейдельберге, Мюнхене и Берлине.В 2016 году Саломе Ригвава стала победительницей конкурса американской резиденции искусства Art Mora и несколько месяцев работала в Нью-Джерси и Нью-Йорке.Картины Саломе Ригвава хранятся в частных коллекциях в Грузии, Германии, США, Великобритании и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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саломе ригвава, грузинские художники, художник, сша, грузия, нью-йорк, культура, новости