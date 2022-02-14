https://sputnik-georgia.ru/20220214/kvaratskheliya-poluchil-travmu-vo-vremya-kontrolnogo-matcha-rubina-264438001.html
Кварацхелия получил травму во время контрольного матча "Рубина"
Кварацхелия получил травму во время контрольного матча "Рубина"
Тренер клуба считает, что грузинскому футболисту нужно научиться находиться в дискомфорте из-за боли в суставах или связках 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T22:46+0400
2022-02-14T22:46+0400
2022-02-14T22:46+0400
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новости
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хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил травму в контрольном матче "Рубина" против "Крыльев Советов" и был заменен по ходу первого тайма.После матча повреждение грузинского футболиста прокомментировал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.Что касается непосредственно матча, то он завершился убедительной победой "Рубина" со счетом 5:0. Хет-триком отметился датский нападающий Андерс Дрейер.На заключительных предсезонных сборах в турецком Белеке "Рубин" пробудет до 24 февраля. За оставшееся время казанский клуб проведет еще три контрольных встречи – с "Динамо" (Москва), ЦСКА и казахстанским "Тоболом".В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.После XVIII туров РПЛ "Рубин" набрал 22 очка и располагается на 10 месте в турнирной таблице, всего в трех пунктах от зоны стыковых матчей.Чемпионат России по футболу сезона 2021/2022 возобновится 26 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, клуб "рубин"
Кварацхелия получил травму во время контрольного матча "Рубина"
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Тренер клуба считает, что грузинскому футболисту нужно научиться находиться в дискомфорте из-за боли в суставах или связках
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил травму в контрольном матче "Рубина" против "Крыльев Советов" и был заменен по ходу первого тайма.
После матча повреждение грузинского футболиста прокомментировал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
"Кварацхелия беспокоит колено, из-за которого он проводит только вторую контрольную игру. Это тот вид травмы, который перманентный. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Хвиче нужно научиться находиться в этом дискомфорте", - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба
.
Что касается непосредственно матча, то он завершился убедительной победой "Рубина" со счетом 5:0. Хет-триком отметился датский нападающий Андерс Дрейер.
На заключительных предсезонных сборах в турецком Белеке "Рубин" пробудет до 24 февраля. За оставшееся время казанский клуб проведет еще три контрольных встречи – с "Динамо" (Москва), ЦСКА и казахстанским "Тоболом".
В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
После XVIII туров РПЛ "Рубин" набрал 22 очка и располагается на 10 месте в турнирной таблице, всего в трех пунктах от зоны стыковых матчей.
Чемпионат России по футболу сезона 2021/2022 возобновится 26 февраля.
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