https://sputnik-georgia.ru/20220214/lekarstva-iz-turtsii-poyavyatsya-v-aptekakh-gruzii-cherez-neskolko-nedel-264419685.html

Лекарства из Турции появятся в аптеках Грузии через несколько недель

Лекарства из Турции появятся в аптеках Грузии через несколько недель

Конкуренция на фармацевтическом рынке должна положительно отразиться на ценах, считает премьер 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Импортированные из Турции медикаменты появятся в аптеках Грузии уже через несколько недель, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.По словам премьера, с марта 2022 года в стране будет внедрена система электронных рецептов. По мнению главы правительства, важно, что барьеры, существующие ранее, сняты, и сроки для получения лицензии импорта медикаментов снижены с 45 до семи дней."Мы должны открыть дорогу импортерам", – подчеркнул Гарибашвили, добавив, что правительство намерено максимально открыть рынок, чтобы как можно больше импортеров смогли ввезти продукцию и в стране появилась бы конкуренция, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на ценах, считает премьер.Как отметил глава правительства, ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.В последнее время в соцсетях граждане Грузии неоднократно жаловались на высокие цены медикаментов, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. Отмечалось, что поездка за лекарствами в Турцию, даже с учетом трат на дорогу, намного выгоднее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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