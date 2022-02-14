https://sputnik-georgia.ru/20220214/lyubov-smert-i-roboty-s-gruzinskim-aktsentom---kak-raboty-gruzina-popali-na-imdb-264429743.html
"Любовь, смерть и роботы" с грузинским акцентом - как работы грузина попали на IMDb?
"Любовь, смерть и роботы" с грузинским акцентом - как работы грузина попали на IMDb?
Иллюстрации графического дизайнера из Грузии очень понравились художникам сериала, и они решили попросить разрешение на их использование 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T19:32+0400
2022-02-14T19:32+0400
2022-02-14T19:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузинские художники
netflix
instagram
грузия
новости
грузинский шоу-бизнес
шоу-бизнес
сериал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264429484_0:147:1080:755_1920x0_80_0_0_5732848eaf2bc728e860359c992959ef.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Постеры грузинского художника Георгия Маградзе были размещены на странице популярного сериала "Любовь, смерть и роботы" на сайте IMDb.IMDb – это веб-сайт со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе."Любовь. Смерть. Роботы" (Love, Death & Robots)— американский анимационный сериал-антология, созданный по заказу потокового сервиса Netflix и рассчитанный на взрослую аудиторию. Первый сезон, состоящий из 18 эпизодов, вышел 15 марта 2019 года.Георгий вдохновился сериалом, когда вышел первый сезон. Художник отмечает, что ему понравилось разнообразие визуальных стилей. Тогда он решил создать серию постеров для каждого эпизода.Эксперимент оказался довольно интересным и набрал большую популярность в интернет-пространстве — особенно в Instagram, где каждый постер набирал 40-60 тысяч лайков."Несколько работающих над анимацией сериала художников написали мне, что им понравились плакаты, и пожелали успехов. Официальные лица IMDb взяли у меня разрешение на использование. И на днях я обнаружил, что мои работы появились на официальных альбомах первого сезона на платформе IMDb", - поделился художник.Георгий работает в сфере графического дизайна и иллюстрации около десяти лет, а последние три года является арт-директором агентства маркетинговых коммуникаций Hans & Gruber.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264429484_0:46:1080:856_1920x0_80_0_0_c17983090e457e6fd2c6b224bcc7fcd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
грузинские художники, netflix, instagram, грузия, новости, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес, сериал
"Любовь, смерть и роботы" с грузинским акцентом - как работы грузина попали на IMDb?
Подписаться на
Иллюстрации графического дизайнера из Грузии очень понравились художникам сериала, и они решили попросить разрешение на их использование
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Постеры грузинского художника Георгия Маградзе были размещены
на странице популярного сериала "Любовь, смерть и роботы" на сайте IMDb.
IMDb – это веб-сайт со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе.
"Любовь. Смерть. Роботы" (Love, Death & Robots)— американский анимационный сериал-антология, созданный по заказу потокового сервиса Netflix и рассчитанный на взрослую аудиторию. Первый сезон, состоящий из 18 эпизодов, вышел 15 марта 2019 года.
Георгий вдохновился сериалом, когда вышел первый сезон. Художник отмечает, что ему понравилось разнообразие визуальных стилей. Тогда он решил создать серию постеров для каждого эпизода.
Эксперимент оказался довольно интересным и набрал большую популярность в интернет-пространстве — особенно в Instagram, где каждый постер набирал 40-60 тысяч лайков.
"Несколько работающих над анимацией сериала художников написали мне, что им понравились плакаты, и пожелали успехов. Официальные лица IMDb взяли у меня разрешение на использование. И на днях я обнаружил, что мои работы появились на официальных альбомах первого сезона на платформе IMDb", - поделился художник.
Георгий работает в сфере графического дизайна и иллюстрации около десяти лет, а последние три года является арт-директором агентства маркетинговых коммуникаций Hans & Gruber.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.