https://sputnik-georgia.ru/20220214/lyubov-smert-i-roboty-s-gruzinskim-aktsentom---kak-raboty-gruzina-popali-na-imdb-264429743.html

"Любовь, смерть и роботы" с грузинским акцентом - как работы грузина попали на IMDb?

"Любовь, смерть и роботы" с грузинским акцентом - как работы грузина попали на IMDb?

Иллюстрации графического дизайнера из Грузии очень понравились художникам сериала, и они решили попросить разрешение на их использование 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T19:32+0400

2022-02-14T19:32+0400

2022-02-14T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Постеры грузинского художника Георгия Маградзе были размещены на странице популярного сериала "Любовь, смерть и роботы" на сайте IMDb.IMDb – это веб-сайт со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе."Любовь. Смерть. Роботы" (Love, Death & Robots)— американский анимационный сериал-антология, созданный по заказу потокового сервиса Netflix и рассчитанный на взрослую аудиторию. Первый сезон, состоящий из 18 эпизодов, вышел 15 марта 2019 года.Георгий вдохновился сериалом, когда вышел первый сезон. Художник отмечает, что ему понравилось разнообразие визуальных стилей. Тогда он решил создать серию постеров для каждого эпизода.Эксперимент оказался довольно интересным и набрал большую популярность в интернет-пространстве — особенно в Instagram, где каждый постер набирал 40-60 тысяч лайков."Несколько работающих над анимацией сериала художников написали мне, что им понравились плакаты, и пожелали успехов. Официальные лица IMDb взяли у меня разрешение на использование. И на днях я обнаружил, что мои работы появились ​​​​на официальных альбомах первого сезона на платформе IMDb", - поделился художник.Георгий работает в сфере графического дизайна и иллюстрации около десяти лет, а последние три года является арт-директором агентства маркетинговых коммуникаций Hans & Gruber.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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