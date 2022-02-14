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https://sputnik-georgia.ru/20220214/lyubya-my-chuvstvuem-zhizn-po-nastoyaschemu---kandelaki-o-chuvstvakh-v-den-sv-valentina-264417792.html
"Любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему" – Канделаки о чувствах в День Св. Валентина
"Любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему" – Канделаки о чувствах в День Св. Валентина
На откровение по вопросу любви знаменитость решилась в социальных сетях в честь Дня Святого Валентина - Дня всех влюбленных
2022-02-14T14:00+0400
2022-02-14T14:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тина канделаки
день святого валентина
общество
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Известная российская журналистка и теперь уже и. о. директора ТНТ Тина Канделаки назвала любовь чувством, дающим людям ощущение счастья и полноты жизни.Тему любви знаменитость обсудила в социальных сетях в честь Дня святого Валентина – Дня всех влюбленных. Канделаки опубликовала свое фото с супругом и посвятила этому волнительному вопросу большой пост."Что такое любовь в художественном смысле этого слова? – размышляет Тина Гивиевна. – Это образ наших мечтаний о человеке, который практически никогда не дотягивает до живого образа. И чем сильнее жизненная сила созданного нами образа, тем дольше существуют в нашей жизни, как учащенное сердцебиение, бабочки в животе". Канделаки верит, что когда "этот человек" появляется в жизни, то все самое обыкновенное становится необыкновенным. По словам журналистки, даже несмотря на все предупреждения, люди готовы броситься в омут Любви с головой, потому что, только любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему. "Хотя в современном мире эту любовь пытаются сделать сервисом, услугой или подпиской, я слишком старомодна, чтобы это принять и поверить в то, что любовь можно будет менять, как пломбу в зубе, когда она устарела. Хочется верить, что никакой прогресс не отменит солнечных ударов любви в самое сердце", – заключила Тина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тина канделаки, день святого валентина, общество, российский шоу-бизнес

"Любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему" – Канделаки о чувствах в День Св. Валентина

14:00 14.02.2022 (обновлено: 14:06 14.02.2022)
© Facebook / Tina KandelakiТина Канделаки
Тина Канделаки - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2022
© Facebook / Tina Kandelaki
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Анастасия Шрайбер
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На откровение по вопросу любви знаменитость решилась в социальных сетях в честь Дня святого Валентина – Дня всех влюбленных
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Известная российская журналистка и теперь уже и. о. директора ТНТ Тина Канделаки назвала любовь чувством, дающим людям ощущение счастья и полноты жизни.
Тему любви знаменитость обсудила в социальных сетях в честь Дня святого Валентина – Дня всех влюбленных. Канделаки опубликовала свое фото с супругом и посвятила этому волнительному вопросу большой пост.
"Что такое любовь в художественном смысле этого слова? – размышляет Тина Гивиевна. – Это образ наших мечтаний о человеке, который практически никогда не дотягивает до живого образа. И чем сильнее жизненная сила созданного нами образа, тем дольше существуют в нашей жизни, как учащенное сердцебиение, бабочки в животе".
Канделаки верит, что когда "этот человек" появляется в жизни, то все самое обыкновенное становится необыкновенным.

"И это чувство необыкновенного дает нам ощущение бессмертия, вечности, неимоверного счастья, созданного, конечно же, комбинацией гормонов, до сих пор не найденной ни одной фармацевтической компанией, чтобы можно было воспроизвести суррогат любви в промышленных масштабах. Это невозможно", – пишет она.

По словам журналистки, даже несмотря на все предупреждения, люди готовы броситься в омут Любви с головой, потому что, только любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему.
"Хотя в современном мире эту любовь пытаются сделать сервисом, услугой или подпиской, я слишком старомодна, чтобы это принять и поверить в то, что любовь можно будет менять, как пломбу в зубе, когда она устарела. Хочется верить, что никакой прогресс не отменит солнечных ударов любви в самое сердце", – заключила Тина.
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