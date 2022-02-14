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"Любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему" – Канделаки о чувствах в День Св. Валентина

"Любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему" – Канделаки о чувствах в День Св. Валентина

На откровение по вопросу любви знаменитость решилась в социальных сетях в честь Дня Святого Валентина - Дня всех влюбленных

2022-02-14T14:00+0400

2022-02-14T14:00+0400

2022-02-14T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Известная российская журналистка и теперь уже и. о. директора ТНТ Тина Канделаки назвала любовь чувством, дающим людям ощущение счастья и полноты жизни.Тему любви знаменитость обсудила в социальных сетях в честь Дня святого Валентина – Дня всех влюбленных. Канделаки опубликовала свое фото с супругом и посвятила этому волнительному вопросу большой пост."Что такое любовь в художественном смысле этого слова? – размышляет Тина Гивиевна. – Это образ наших мечтаний о человеке, который практически никогда не дотягивает до живого образа. И чем сильнее жизненная сила созданного нами образа, тем дольше существуют в нашей жизни, как учащенное сердцебиение, бабочки в животе". Канделаки верит, что когда "этот человек" появляется в жизни, то все самое обыкновенное становится необыкновенным. По словам журналистки, даже несмотря на все предупреждения, люди готовы броситься в омут Любви с головой, потому что, только любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему. "Хотя в современном мире эту любовь пытаются сделать сервисом, услугой или подпиской, я слишком старомодна, чтобы это принять и поверить в то, что любовь можно будет менять, как пломбу в зубе, когда она устарела. Хочется верить, что никакой прогресс не отменит солнечных ударов любви в самое сердце", – заключила Тина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тина канделаки, день святого валентина, общество, российский шоу-бизнес