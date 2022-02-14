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Мертвого новорожденного нашли в канализации на западе Грузии
Мертвого новорожденного нашли в канализации на западе Грузии
Тело обнаружили сантехники, прибывшие на вызов по поводу засорения канализации 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T23:32+0400
2022-02-14T23:32+0400
2022-02-14T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тело мертвого новорожденного было обнаружено в канализационной трубе многоквартирного дома в черноморском порту Грузии Поти.По данным телеканала "Имеди", тело обнаружили сантехники, прибывшие на вызов по поводу засорения канализации. Тело нашли, когда начали чистить трубу.На месте работают судмедэксперты и полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Мертвого новорожденного нашли в канализации на западе Грузии
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Тело обнаружили сантехники, прибывшие на вызов по поводу засорения канализации
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тело мертвого новорожденного было обнаружено в канализационной трубе многоквартирного дома в черноморском порту Грузии Поти.
По данным телеканала "Имеди", тело обнаружили сантехники, прибывшие на вызов по поводу засорения канализации. Тело нашли, когда начали чистить трубу.
На месте работают судмедэксперты и полиция.
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