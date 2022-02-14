https://sputnik-georgia.ru/20220214/mertvogo-novorozhdennogo-nashli-v-kanalizatsii-na-zapade-gruzii-264439220.html

Мертвого новорожденного нашли в канализации на западе Грузии

Мертвого новорожденного нашли в канализации на западе Грузии

Тело обнаружили сантехники, прибывшие на вызов по поводу засорения канализации 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тело мертвого новорожденного было обнаружено в канализационной трубе многоквартирного дома в черноморском порту Грузии Поти.По данным телеканала "Имеди", тело обнаружили сантехники, прибывшие на вызов по поводу засорения канализации. Тело нашли, когда начали чистить трубу.На месте работают судмедэксперты и полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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