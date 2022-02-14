https://sputnik-georgia.ru/20220214/muzhchina-skonchalsya-u-zdaniya-kliniki-v-tbilisi-264437056.html
Мужчина скончался у здания клиники в Тбилиси
Мужчина скончался у здания клиники в Тбилиси
Мужчина был болен коронавирусом и являлся пациентом клиники 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T22:01+0400
2022-02-14T22:01+0400
2022-02-14T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужчину в возрасте 65 лет обнаружили умирающим у здания Университетской клиники в Тбилиси, спасти его не удалось.По данным телеканала "Формула", мужчина был болен коронавирусом и являлся пациентом клиники. По утверждению очевидцев, он выпал с пятого этажа здания.На месте работают криминалисты и сотрудники полиции. В МВД Грузии не делают официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Мужчина скончался у здания клиники в Тбилиси
22:01 14.02.2022 (обновлено: 22:14 14.02.2022) Подписаться на
Мужчина был болен коронавирусом и являлся пациентом клиники
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужчину в возрасте 65 лет обнаружили умирающим у здания Университетской клиники в Тбилиси, спасти его не удалось.
По данным телеканала "Формула", мужчина был болен коронавирусом и являлся пациентом клиники. По утверждению очевидцев, он выпал с пятого этажа здания.
На месте работают криминалисты и сотрудники полиции. В МВД Грузии не делают официальных комментариев для СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.