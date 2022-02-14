https://sputnik-georgia.ru/20220214/muzhchina-skonchalsya-u-zdaniya-kliniki-v-tbilisi-264437056.html

Мужчина скончался у здания клиники в Тбилиси

Мужчина скончался у здания клиники в Тбилиси

Мужчина был болен коронавирусом и являлся пациентом клиники 14.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Мужчину в возрасте 65 лет обнаружили умирающим у здания Университетской клиники в Тбилиси, спасти его не удалось.По данным телеканала "Формула", мужчина был болен коронавирусом и являлся пациентом клиники. По утверждению очевидцев, он выпал с пятого этажа здания.На месте работают криминалисты и сотрудники полиции. В МВД Грузии не делают официальных комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии