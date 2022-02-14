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Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" в Тель-Авиве
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" в Тель-Авиве
На турнир в Израиль отправятся 15 грузинских дзюдоистов – 12 мужчин и три женщины 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T20:57+0400
2022-02-14T20:57+0400
2022-02-14T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо огласил имена тех спортсменов, которые примут участие в турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Тель-Авиве с 17 по 19 февраля.Если не произойдет никаких неожиданностей, то в Израиль отправятся 15 грузинских дзюдоистов – 12 мужчин и три женщины.Состав сборной Грузии:мужчины:женщины:Стоит отметить, что в прошлом году грузинские дзюдоисты очень удачно выступили на "Большом шлеме" в Тель-Авиве, завоевав восемь медалей – два золота, одно серебро и пять бронзовых наград.Ожидается, что в нынешних соревнованиях примут участие 316 дзюдоистов (174 мужчины и 142 женщины) из 34 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" в Тель-Авиве
20:57 14.02.2022 (обновлено: 21:24 14.02.2022) Подписаться на
На турнир в Израиль отправятся 15 грузинских дзюдоистов – 12 мужчин и три женщины
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо огласил имена тех спортсменов, которые примут участие в турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Тель-Авиве с 17 по 19 февраля.
Если не произойдет никаких неожиданностей, то в Израиль отправятся 15 грузинских дзюдоистов – 12 мужчин и три женщины.
(-60 кг) – Ираклий Купатадзе, Темур Нозадзе
(-66 кг) – Лаша Надирадзе
(-73 кг) – Фридон Гигани, Георгий Чихелидзе
(-81 кг) – Леван Гугава, Владимир Ахалкаци
(-90 кг) – Ушанги Маргиани
(-100 кг) – Илья Суламанидзе, Онисе Санеблидзе
(+100 кг) – Гурам Тушишвили, Онисе Бугадзе
(-52 кг) – Мариам Джанашвили
(-57 кг) – Этери Липартелиани
(+78 кг) – София Сомхишвили
Стоит отметить, что в прошлом году грузинские дзюдоисты очень удачно выступили на "Большом шлеме" в Тель-Авиве, завоевав восемь медалей – два золота, одно серебро и пять бронзовых наград.
Ожидается, что в нынешних соревнованиях примут участие 316 дзюдоистов (174 мужчины и 142 женщины) из 34 стран мира.
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