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Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" в Тель-Авиве

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на "Большой шлем" в Тель-Авиве

На турнир в Израиль отправятся 15 грузинских дзюдоистов – 12 мужчин и три женщины 14.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо огласил имена тех спортсменов, которые примут участие в турнире из серии "Большой шлем", который пройдет в Тель-Авиве с 17 по 19 февраля.Если не произойдет никаких неожиданностей, то в Израиль отправятся 15 грузинских дзюдоистов – 12 мужчин и три женщины.Состав сборной Грузии:мужчины:женщины:Стоит отметить, что в прошлом году грузинские дзюдоисты очень удачно выступили на "Большом шлеме" в Тель-Авиве, завоевав восемь медалей – два золота, одно серебро и пять бронзовых наград.Ожидается, что в нынешних соревнованиях примут участие 316 дзюдоистов (174 мужчины и 142 женщины) из 34 стран мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, спорт, новости, тель-авив, гран-при по дзюдо