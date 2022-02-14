https://sputnik-georgia.ru/20220214/obstanovka-u-gostinitsy-v-donetske-gde-raspolagaetsya-missiya-obse---video-264412944.html
Обстановка у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ - видео
Обстановка у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ - видео
Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и снял короткое видео. 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T12:27+0400
2022-02-14T12:27+0400
2022-02-14T12:27+0400
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обсе
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Как сообщалось ранее, американские, британские и датские сотрудники миссии ОБСЕ в Донецке, по предварительной информации, покинули территорию. СМИ также сообщают, что о решении вывезти пятерых своих сотрудников миссии ОБСЕ с востока Украины объявили Нидерланды. Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Обстановка у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ - видео
Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Как ранее заявил агентству депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.
2022-02-14T12:27+0400
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видео, мультимедиа, украина, обсе, видео
Обстановка у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ - видео
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Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная. Корреспондент РИА Новости побывал на месте и снял короткое видео.
Как сообщалось ранее, американские, британские и датские сотрудники миссии ОБСЕ в Донецке, по предварительной информации, покинули территорию. СМИ также сообщают, что о решении вывезти пятерых своих сотрудников миссии ОБСЕ с востока Украины объявили Нидерланды.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости
. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ.