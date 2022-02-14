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Оставляет ли "омикрон" антитела? Ответ главного эпидемиолога Грузии
Оставляет ли "омикрон" антитела? Ответ главного эпидемиолога Грузии
Иммунитет к коронавирусной инфекции в случае предыдущих штаммов длился от трех до шести месяцев 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T16:50+0400
2022-02-14T16:50+0400
2022-02-14T16:50+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
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здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В случае предыдущих штаммов иммунитет к коронавирусной инфекции длился от трех до шести месяцев. По словам эпидемиологов, последние исследования показали, что в случае "омикрона" антитела остаются ненадолго.По словам врача, теоретически возможно все, поскольку у "омикорна" несколько подштаммов. В Грузии чаще встречается штамм B2, пояснил Гамкрелидзе.Между тем главный эпидемиолог страны еще раз отметил важность значения бустер-дозы, которая, по его словам, значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.Грузия находится на пике шестой волны коронавируса. Широкое распространение инфекции связано с появлением нового штамма "омикрон", который считается очень заразным, но менее тяжелым, чем предыдущие штаммы.С начала пандемии общее количество зараженных в Грузии уже превысило 1,4 миллиона. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии
Оставляет ли "омикрон" антитела? Ответ главного эпидемиолога Грузии
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Иммунитет к коронавирусной инфекции в случае предыдущих штаммов длился от трех до шести месяцев
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
В случае предыдущих штаммов иммунитет к коронавирусной инфекции длился от трех до шести месяцев. По словам эпидемиологов, последние исследования показали, что в случае "омикрона" антитела остаются ненадолго.
"У нас пока нет ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования "омикроном" после "омикрона", - сказал Гамкрелидзе. - Но есть несколько исследований о том, что после "омикрона" иммунитет долго не остается".
По словам врача, теоретически возможно все, поскольку у "омикорна" несколько подштаммов. В Грузии чаще встречается штамм B2, пояснил Гамкрелидзе.
Между тем главный эпидемиолог страны еще раз отметил важность значения бустер-дозы, которая, по его словам, значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.
Грузия находится на пике шестой волны коронавируса. Широкое распространение инфекции связано с появлением нового штамма "омикрон", который считается очень заразным, но менее тяжелым, чем предыдущие штаммы.
С начала пандемии общее количество зараженных в Грузии уже превысило 1,4 миллиона. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
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