https://sputnik-georgia.ru/20220214/ostavlyaet-li-omikron-antitela-otvet-glavnogo-epidemiologa-gruzii-264424644.html

Оставляет ли "омикрон" антитела? Ответ главного эпидемиолога Грузии

Оставляет ли "омикрон" антитела? Ответ главного эпидемиолога Грузии

Иммунитет к коронавирусной инфекции в случае предыдущих штаммов длился от трех до шести месяцев 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T16:50+0400

2022-02-14T16:50+0400

2022-02-14T16:50+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В случае предыдущих штаммов иммунитет к коронавирусной инфекции длился от трех до шести месяцев. По словам эпидемиологов, последние исследования показали, что в случае "омикрона" антитела остаются ненадолго.По словам врача, теоретически возможно все, поскольку у "омикорна" несколько подштаммов. В Грузии чаще встречается штамм B2, пояснил Гамкрелидзе.Между тем главный эпидемиолог страны еще раз отметил важность значения бустер-дозы, которая, по его словам, значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.Грузия находится на пике шестой волны коронавируса. Широкое распространение инфекции связано с появлением нового штамма "омикрон", который считается очень заразным, но менее тяжелым, чем предыдущие штаммы.С начала пандемии общее количество зараженных в Грузии уже превысило 1,4 миллиона. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии