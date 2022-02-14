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Пианист-виртуоз Георгий Гигашвили выступит на сцене Берлинской филармонии

Пианист-виртуоз Георгий Гигашвили выступит на сцене Берлинской филармонии

Гастрольный тур грузинского музыканта и композитора действительно впечатляющий 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T14:58+0400

2022-02-14T14:58+0400

2022-02-14T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Молодой грузинский пианист-виртуоз и композитор Георгий Гигашвили выступит на сцене Берлинской филармонии, а также в доме-музее Людвига ван Бетховена в Бонне.В доме Бетховена грузинский музыкант сыграет 5 октября 2022 года, а в Берлинской филармонии выступит в сопровождении Детройтского симфонического оркестра (DSO) 12 октября. По словам Георгия, он давно мечтал сыграть на сцене одного из самых известных концертных залов мира на площади Кемперплац в Берлинской филармонии."Сколько себя помню, столько мечтал просто попасть в этот зал, о том, чтобы сыграть там, у меня не было даже претензий. Это банально звучит, но это правда: никогда не прекращайте думать и мечтать", – написал у себя в Facebook Георгий Гигашвили. Кроме того, 18 февраля состоится дебют Георгия Гигашвили на сцене Эльбской филармонии в концертном зале Гамбурга, расположенном на острове Грасброок на Эльбе.А до этого, 24 июня, Гигашвили сыграет в Бад-Киссингене вместе с Кельнским симфоническим оркестром (WDR) и венгерским дирижером Адамом Фишером. В программе – Пятый фортепианный концерт Бетховена. В июле же, 16 числа, пианист выступит на фестивале имени Иегуди Менухина в Гштааде (Швейцария). Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами – в США, Польше, Испании, Франции и других странах. Георгий сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.В марте 2021 году Георгий Гигашвили стал стипендиатом известной аргентинской пианистки Марты Аргерих.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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георгий гигашвили, грузия, новости, культура, германия, швейцария, людвиг ван бетховен