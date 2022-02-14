https://sputnik-georgia.ru/20220214/premer-gruzii---ne-antivakser-zayavil-glava-minzdrava-264424229.html

Премьер Грузии - не антиваксер, заявил глава Минздрава

Премьер Грузии - не антиваксер, заявил глава Минздрава

Министр объяснил, что имел в виду премьер-министр Грузии, когда говорил о вакцинации от коронавируса

2022-02-14T16:03+0400

2022-02-14T16:03+0400

2022-02-14T16:03+0400

шестая волна

новости

грузия

общество

коронавирус covid-19

ираклий гарибашвили

зураб азарашвили

вакцинация от коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e033cffb8205d0dc9e6f17668dd7a04c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о вакцинации от коронавируса не так поняли, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства.Гарибавили обвинили в антиваксерских заявлениях после того, как он сказал, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. При этом он добавил, что, несмотря на прививку, все-равно заразился "омикроном".Министр напомнил о том, что именно правительство поощряет вакцинацию в Грузии. Граждане старше 50 лет получают за первую дозу вакцины 200 лари, а за бустерную (третью) дозу - 100 лари."Я слушал его и точно понял, что он имел в виду. В случае с "омикроном", поскольку у нас имеются вакцины, которые не снижают риск инфицирования новым штаммом, премьер сказал следующее: что лично он, заразившись "омикроном", перенес его очень легко, потому что был вакцинирован дважды", - сказал Азарашвили.С момента появления в Грузии вакцин от коронавируса эпидемиологи говорят о важности прививок. По словам экспертов, вакцина защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 42,9% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, вакцинация от коронавируса