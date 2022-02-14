https://sputnik-georgia.ru/20220214/protesty-v-vene-protiv-obyazatelnoy-vaktsinatsii---video-264407359.html
Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео
Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео
В столице Австрии - Вене, продолжаются регулярные акции протеста против решения властей страны ввести обязательную вакцинацию. Как проходила акция в эти... 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T10:11+0400
2022-02-14T10:11+0400
2022-02-14T10:13+0400
видео
мультимедиа
австрия
ограничения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264407009_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a5745e8cf311ebad84144a4af0ef17f.jpg
Жители Австрии за время пандемии часто устраивали акции протеста против вводимых в стране ограничений. Протесты продолжились и в 2022 году. С января жители регулярно протестуют против решения властей Австрии ввести обязательную вакцинацию от ковида. Как проходила акция в эту субботу - смотрите в видео RIA Novosti.В протестах участвуют тысячи человек. Демонстрации в целом проходят мирно. Участники протестов в Вене проходят шествием по центральным улицам города, парализуя автомобильное движение на время своих выступлений.
австрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264407009_51:204:739:720_1920x0_80_0_0_62a3e0b4f63d29cb95c2d4c5833142dd.jpg
Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео
В Вене вновь протестовали против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации. Смотрите в видео, как проходила акция-шествие.
2022-02-14T10:11+0400
true
PT0M37S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, австрия, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, видео
Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео
10:11 14.02.2022 (обновлено: 10:13 14.02.2022) Подписаться на
В столице Австрии - Вене, продолжаются регулярные акции протеста против решения властей страны ввести обязательную вакцинацию. Как проходила акция в эти выходные - смотрите в видео.
Жители Австрии за время пандемии часто устраивали акции протеста против вводимых в стране ограничений. Протесты продолжились и в 2022 году. С января жители регулярно протестуют против решения властей Австрии ввести обязательную вакцинацию от ковида. Как проходила акция в эту субботу - смотрите в видео RIA Novosti
.
В протестах участвуют тысячи человек. Демонстрации в целом проходят мирно. Участники протестов в Вене проходят шествием по центральным улицам города, парализуя автомобильное движение на время своих выступлений.