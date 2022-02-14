https://sputnik-georgia.ru/20220214/protesty-v-vene-protiv-obyazatelnoy-vaktsinatsii---video-264407359.html

Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео

Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео

В столице Австрии - Вене, продолжаются регулярные акции протеста против решения властей страны ввести обязательную вакцинацию. Как проходила акция в эти... 14.02.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

австрия

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

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Жители Австрии за время пандемии часто устраивали акции протеста против вводимых в стране ограничений. Протесты продолжились и в 2022 году. С января жители регулярно протестуют против решения властей Австрии ввести обязательную вакцинацию от ковида. Как проходила акция в эту субботу - смотрите в видео RIA Novosti.В протестах участвуют тысячи человек. Демонстрации в целом проходят мирно. Участники протестов в Вене проходят шествием по центральным улицам города, парализуя автомобильное движение на время своих выступлений.

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Протесты в Вене против обязательной вакцинации - видео В Вене вновь протестовали против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации. Смотрите в видео, как проходила акция-шествие. 2022-02-14T10:11+0400 true PT0M37S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, австрия, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, видео