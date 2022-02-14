https://sputnik-georgia.ru/20220214/razvalyukha-za-3-milliarda-dom-bekkhemov-nuzhdaetsya-v-ekstrennom-remonte--264411188.html

Развалюха за 3 миллиарда: дом Бекхэмов нуждается в экстренном ремонте

Развалюха за 3 миллиарда: дом Бекхэмов нуждается в экстренном ремонте

Реконструкция роскошного особняка в Лондоне побила по карману футболиста и его жены, но этого оказалось недостаточно

2022-02-14T12:16+0400

2022-02-14T12:16+0400

2022-02-14T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Дом знаменитой четы Дэвида и Виктории Бекхэм нуждается в срочном ремонте – особняк футболиста и дизайнера разваливается на части. Безусловно, ремонт – испытание для любой семьи. И через него проходят не только обычные люди, но и знаменитости. Например, знаменитая чета Бекхэмов. Эксперты пришли к выводу, что старинный дом пары нуждается в экстренном ремонте и невероятных денежных вложениях. Газета Daily Mail сообщила, что вилла Бекхэмов в викторианском стиле с видом на роскошный парк находится в "ужасном состоянии из-за временного износа". Однако, пара не спешит продать "развалюху", ведь ее первоначальная стоимость составила 31 миллион фунтов стерлингов (около 3 млрд российских рублей). Также останавливает футболиста и его жену то, что они уже вложили в дом много сбережений. Реконструкция особняка обошлась им в 8 млн фунтов стерлингов (833 млн российских рублей). Кроме того, источники рассказали, что Бекхэмы обожают особняк и постоянно хвастаются друзьям своим крытым бассейном и винным погребом. При этом ходят слухи, что терраса виллы настолько прохудилась, что вот-вот обрушится. Звезды давно хотят приступить к ремонту, но не могут, так как ждут одобрения жилищного совета. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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