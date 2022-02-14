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Сильное землетрясение в Грузии обошлось без разрушений

Сильное землетрясение в Грузии обошлось без разрушений

После землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T00:19+0400

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грузия

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дманиси

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В Дманисском районе Грузии, где находился эпицентр землетрясения, нет разрушений и жертв, заявил мэр Дманиси Коба Мурадашвили.Землетрясение ощутили в воскресенье в 22:25 по местному времени жители Тбилиси. Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси.По его словам, после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.Толчки также ощущались в Армении, где магнитуда составила 5 баллов. В Азербайджане сила толчков была чуть меньше – 3,5.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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