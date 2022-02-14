https://sputnik-georgia.ru/20220214/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-14-20-fevralya-264407145.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 14-20 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 14-20 февраля

Тбилиси, по прогнозам метеорологов, на этой неделе местами будет снежным, но максимальная температура воздуха днем будет достигать 13 градусов тепла 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси местами ясную погоду, а местами – облачную и снежную.В понедельник, 14 февраля, в столице будет облачно, местами снег. Минимальная температура воздуха ночью – два градуса тепла. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:32.Во вторник, 15 февраля, в Тбилиси погода сохранится облачной. Восход солнца будет в 07:57. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус. А днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла.Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 18:33.В среду, 16 февраля, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду, утром ожидается слабый мокрый снег. Восход солнца будет в 07:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла.Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 18:34.В четверг, 17 февраля, в столице Грузии погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 07:54. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 1 градус. А днем – максимум 9 градусов тепла.Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 18:36.В пятницу, 18 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:53. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус. А днем – максимум 11 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:37.В субботу, 19 февраля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:51. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем температура поднимется максимум до 12 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:38.В воскресенье, 20 февраля, в столице Грузии будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:50. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов. А днем поднимется максимум до 13 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:39.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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