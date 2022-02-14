https://sputnik-georgia.ru/20220214/v-tbilisi-nashli-telo-molodogo-muzhchiny-264427495.html

В Тбилиси нашли тело молодого мужчины

В Тбилиси нашли тело молодого мужчины

Труп молодого мужчины нашли утром в понедельник во дворе одного из корпусов на улице Гобронидзе 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T19:16+0400

2022-02-14T19:16+0400

2022-02-14T19:16+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252460759_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_c8326e97ce5295eccb219252d40d1f4b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тело 35-летнего мужчины найдено в поселке Мухиани на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.По информации СМИ, труп молодого мужчины нашли утром в понедельник во дворе одного из корпусов на улице Гобронидзе. Погибший жил в том же корпусе. На данный момент тело доставлено на экспертизу.Что стало причиной смерти – пока неизвестно. Известно, что у мужчины был свой собственный малый бизнес на Вокзальной площади. По словам соседей, у него не было никакого мотива для самоубийства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, мвд грузии