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В Тбилиси нашли тело молодого мужчины
В Тбилиси нашли тело молодого мужчины
Труп молодого мужчины нашли утром в понедельник во дворе одного из корпусов на улице Гобронидзе 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T19:16+0400
2022-02-14T19:16+0400
2022-02-14T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тело 35-летнего мужчины найдено в поселке Мухиани на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.По информации СМИ, труп молодого мужчины нашли утром в понедельник во дворе одного из корпусов на улице Гобронидзе. Погибший жил в том же корпусе. На данный момент тело доставлено на экспертизу.Что стало причиной смерти – пока неизвестно. Известно, что у мужчины был свой собственный малый бизнес на Вокзальной площади. По словам соседей, у него не было никакого мотива для самоубийства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
В Тбилиси нашли тело молодого мужчины
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Труп молодого мужчины нашли утром в понедельник во дворе одного из корпусов на улице Гобронидзе
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тело 35-летнего мужчины найдено в поселке Мухиани на окраине Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.
По информации СМИ, труп молодого мужчины нашли утром в понедельник во дворе одного из корпусов на улице Гобронидзе. Погибший жил в том же корпусе. На данный момент тело доставлено на экспертизу.
Что стало причиной смерти – пока неизвестно. Известно, что у мужчины был свой собственный малый бизнес на Вокзальной площади. По словам соседей, у него не было никакого мотива для самоубийства.
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