https://sputnik-georgia.ru/20220214/vlyublennyy-vdovets-v-seti-pytayutsya-raskryt-lichnost-devushki-liama-nisona-264412194.html

Влюбленный вдовец: в Сети пытаются раскрыть личность девушки Лиама Нисона

Влюбленный вдовец: в Сети пытаются раскрыть личность девушки Лиама Нисона

Знаменитый актер заинтриговал всех, но у поклонников уже есть несколько догадок по поводу новой возлюбленной звезды

2022-02-14T12:59+0400

2022-02-14T12:59+0400

2022-02-14T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Актер Лиам Нисон заинтриговал фанатов – в Сети гадают, в кого же влюбился самый известный вдовец Голливуда. Супруга Нисона Наташа Ричардсон умерла почти 13 лет назад и все это время он носил траур по возлюбленной. Актер так и не смог отыскать женщину, которая возродила бы в нем былую страсть. Но в начале февраля звезда "Списка Шиндлера" пришел на шоу Sunrise и заявил, что влюбился. Новую избранницу он встретил на съемках в Мельбурне. Актер не стал называть имени и профессии возлюбленной, но подчеркнул, что отношения закончились, так и не начавшись. По словам Нисона, они были заранее обречены на провал. Этот момент настолько заинтриговал поклонников, что в Сети стали гадать, кто же смог влюбить в себя звездного вдовца. Сначала фанаты предположили, что это коллега Лиама – Яэль Стоун. И эти отношения действительно не могли бы продолжиться, ведь актриса давно живет с известным бизнесменом. Еще одна кандидатура – певица Тина Арена. Она прославилась еще в 90-х, но больше 20 лет состоит в отношениях с художником. И третьей претенденткой стала сестра Кайли Миноуг – певица Данни Миноуг. Она также проживает в Мельбурне и у нее есть бойфренд. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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лиам нисон, зарубежные звезды, светская хроника