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Вниманию водителей – на дорогах Тбилиси вводятся ограничения
Вниманию водителей – на дорогах Тбилиси вводятся ограничения
Из-за дорожных работ изменяется схема движения общественного транспорта в столичном районе Варкетили 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T12:01+0400
2022-02-14T12:01+0400
2022-02-14T12:01+0400
грузия
новости
общество
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Движение транспорта с улицы Шандора Петефи до улицы Джавахети в Тбилиси в связи с ремонтными работами на улице Накашидзе-Болквадзе будет временно ограничено вплоть до 8 марта, сообщает пресс-служба мэрии города.Что касается общественного транспорта, то автобусы № 25, 50, 343 будут двигаться из поселения Вазисубани через улицу 17 Героев Шиндиси в направлении улицы Джавахети и продолжат движение по установленной схеме. При движении в направлении Вазисубани указанные автобусы будут двигаться по установленной схеме.Автобусы № 319 и 377 будут двигаться из поселки Вазисубани до станции метро "Варкетили" по улице 17 Героев Шиндиси, после чего продолжат движение по улице Джавахети, где и смогут развернуться. На обратном пути установленная схема движения маршрутов не изменится.Что касается микроавтобусов № 455, 493 и 521, то они будут двигаться от станции метро "Варкетили" в направлении улицы 17 Героев Шиндиси, после чего переместятся на улицу Джавахети и смогут развернуться. На обратном пути установленная схема движения маршрутов не изменится.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси
Вниманию водителей – на дорогах Тбилиси вводятся ограничения
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Из-за дорожных работ изменяется схема движения общественного транспорта в столичном районе Варкетили
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Движение транспорта с улицы Шандора Петефи до улицы Джавахети в Тбилиси в связи с ремонтными работами на улице Накашидзе-Болквадзе будет временно ограничено вплоть до 8 марта, сообщает пресс-служба мэрии города.
"С улиц Ш. Петефи и Мандельштама во время восстановительных работ автомобили смогут двигаться через улицы 17 Героев Шиндиси и Джавахети. На улицу З. Мхаргрдзели автомобилисты смогут попасть через улицы 17 Героев Шиндиси, Джавахети и Меликишвили", – говорится в заявлении столичной мэрии.
Что касается общественного транспорта, то автобусы № 25, 50, 343 будут двигаться из поселения Вазисубани через улицу 17 Героев Шиндиси в направлении улицы Джавахети и продолжат движение по установленной схеме. При движении в направлении Вазисубани указанные автобусы будут двигаться по установленной схеме.
Автобусы № 319 и 377 будут двигаться из поселки Вазисубани до станции метро "Варкетили" по улице 17 Героев Шиндиси, после чего продолжат движение по улице Джавахети, где и смогут развернуться. На обратном пути установленная схема движения маршрутов не изменится.
Что касается микроавтобусов № 455, 493 и 521, то они будут двигаться от станции метро "Варкетили" в направлении улицы 17 Героев Шиндиси, после чего переместятся на улицу Джавахети и смогут развернуться. На обратном пути установленная схема движения маршрутов не изменится.
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