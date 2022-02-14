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Зурабишвили поздравила Штайнмайера с переизбранием на пост президента ФРГ
Зурабишвили поздравила Штайнмайера с переизбранием на пост президента ФРГ
Президент Грузии поздравила Штайнмайера и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T11:44+0400
2022-02-14T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ, об этом глава государства написала в Twitter.13 февраля 2022 года Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера на посту федерального президента. Штайнмайер был переизбран абсолютным большинством Федерального собрания Германии – он получил 1 045 голосов при 737 необходимых."Мои самые теплые поздравления федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру с его сегодняшним переизбранием! У меня была возможность принять вас в Грузии в 2019 году, где мы наметили путь для углубления грузино-германских отношений. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами!" – написала президент Грузии.Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука. Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн - Вестфалия, в Социал-демократической партии Германии состоит с 1975 года. Работал в 1990 годы с экс-канцлером Герхардом Шредером сначала в его бюро как премьер-министра Нижней Саксонии, затем в федеральных структурах во время его канцлерства.В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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германия, грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , в мире
Зурабишвили поздравила Штайнмайера с переизбранием на пост президента ФРГ
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Президент Грузии поздравила Штайнмайера и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ, об этом глава государства написала в Twitter.
13 февраля 2022 года Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера на посту федерального президента. Штайнмайер был переизбран абсолютным большинством Федерального собрания Германии – он получил 1 045 голосов при 737 необходимых.
"Мои самые теплые поздравления федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру с его сегодняшним переизбранием! У меня была возможность принять вас в Грузии в 2019 году, где мы наметили путь для углубления грузино-германских отношений. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами!" – написала президент Грузии.
Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука. Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн - Вестфалия, в Социал-демократической партии Германии состоит с 1975 года. Работал в 1990 годы с экс-канцлером Герхардом Шредером сначала в его бюро как премьер-министра Нижней Саксонии, затем в федеральных структурах во время его канцлерства.
В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером.
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