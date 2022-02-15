https://sputnik-georgia.ru/20220215/a-mat-stoyala-ryadom---rasskaz-santekhnika-nashedshego-telo-novorozhdennogo-v-kanalizatsii-264462616.html
А мать стояла рядом - рассказ сантехника, нашедшего тело новорожденного в канализации
А мать стояла рядом - рассказ сантехника, нашедшего тело новорожденного в канализации
Молодая женщина, которая выкинула в канализацию своего новорожденного ребенка, уже задержана 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T17:02+0400
2022-02-15T17:02+0400
2022-02-15T17:02+0400
грузия
новости
младенец
поти
происшествия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сантехник, обнаруживший тельце новорожденного в канализационной трубе, рассказал журналистам жуткие подробности.Дато Конджария вызвали жильцы одного из домов в Поти прочистить засорившуюся канализацию. Разобрав трубу в подвале, он пришел в ужас - там лежал мертвый новорожденный. Тут же, как оказалось, стояла мать этого ребенка.По его словам, женщина сама позвонила мужу, тот спустился и вызвал полицию.Молодая женщина уже задержана. Уголовное дело возбуждено по статье - умышленное убийство матерью новорожденного ребенка. Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, младенец, поти, происшествия
А мать стояла рядом - рассказ сантехника, нашедшего тело новорожденного в канализации
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Молодая женщина, которая выкинула в канализацию своего новорожденного ребенка, уже задержана
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сантехник, обнаруживший тельце новорожденного в канализационной трубе, рассказал журналистам жуткие подробности.
Дато Конджария вызвали жильцы одного из домов в Поти прочистить засорившуюся канализацию. Разобрав трубу в подвале, он пришел в ужас - там лежал мертвый новорожденный. Тут же, как оказалось, стояла мать этого ребенка.
"Когда я пришел на вызов и осмотрел все, я понял, что проблема внутри трубы в подвале дома. Я разобрал трубу и увидел тело младенца. Я не трогал его. Увидев тельце ребенка, женщина начала кричать: кто его сюда бросил, я не знаю, и обвинила других", - рассказал Конджария.
По его словам, женщина сама позвонила мужу, тот спустился и вызвал полицию.
Молодая женщина уже задержана. Уголовное дело возбуждено по статье - умышленное убийство матерью новорожденного ребенка. Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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