https://sputnik-georgia.ru/20220215/chast-zhiteley-tbilisi-15-fevralya-ostanetsya-bez-elektrichestva-264443706.html

Часть жителей Тбилиси 15 февраля останется без электричества

Часть жителей Тбилиси 15 февраля останется без электричества

Энергораспределительная компания "Теласи" проводит профилактические работы в столице 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T10:02+0400

2022-02-15T10:02+0400

2022-02-15T10:08+0400

грузия

новости

теласи

тбилиси

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/98/239269891_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_792839830b0aa251a21807767211c8a2.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Подача электроэнергии части жителей Тбилиси будет временно ограничена 15 февраля в связи с проведением различных работ, говорится в сообщении электрораспределительной компании "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район ИсаниС 11:00 до 17:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям территории, прилегающей к Радиостанции, IV микрорайона Варкетили-3, улиц Садгери, Чхенкели и Самгори. С 12:00 до 13:00 электричество будет отключено жителям улиц Беглети, Жонети, Кикети, Кайшаури, Саингило, Галавани, Хивини и Сомхети.Район СамгориОграничение коснется лишь жителей улицы Григола Лорткипанидзе, которым приостановят подачу электроэнергии с 10:00 до 18:00.Район КрцанисиС 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей села Кикети (частично).Район СабурталоС 11:00 до 16:00 электричество будет отключено жителям села Дигоми, улиц Фатмани, Нестан-Дареджани, Рамази, Шермадини, Нико Бури и Эредви.Район ГлданиС 00:00 до 03:00 ограничение будет распространяться на жителей улиц Ливана, Салхино, Девяти братьев Херхеулидзе, Гришашвили и Гамбашидзе.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, теласи, тбилиси, общество