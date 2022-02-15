https://sputnik-georgia.ru/20220215/chp-na-stroyke-dvoe-rabochikh-v-tbilisi-sorvalis-s-vysoty--264463204.html
ЧП на стройке: двое рабочих в Тбилиси сорвались с высоты
ЧП на стройке: двое рабочих в Тбилиси сорвались с высоты
Одного из пострадавших скорая увезла в тяжелом состоянии, он скончался по дороге в больницу 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T17:17+0400
2022-02-15T17:17+0400
2022-02-15T17:17+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Двое рабочих совались с высоты на стройке в Тбилиси, один из них скончался по дороге в больницу, сообщает телеканал "Рустави 2".Несчастный случай произошел на улице Любляна. Рабочие находились на подъемнике, которым поднимали наверх стройматериалы, когда тот сорвался.Второй пострадавший находится в клинике Гудушаури. На место уже прибыли полиция и представители инспекции труда.Строительные работы осуществляет ООО "Мцване Дигоми". В компании уже заявили, что эти люди не работали у них, а как они оказались на подъемнике, им неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
ЧП на стройке: двое рабочих в Тбилиси сорвались с высоты
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Одного из пострадавших скорая увезла в тяжелом состоянии, он скончался по дороге в больницу
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Двое рабочих совались с высоты на стройке в Тбилиси, один из них скончался по дороге в больницу, сообщает телеканал "Рустави 2".
Несчастный случай произошел на улице Любляна. Рабочие находились на подъемнике, которым поднимали наверх стройматериалы, когда тот сорвался.
Второй пострадавший находится в клинике Гудушаури.
На место уже прибыли полиция и представители инспекции труда.
Строительные работы осуществляет ООО "Мцване Дигоми". В компании уже заявили, что эти люди не работали у них, а как они оказались на подъемнике, им неизвестно.
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