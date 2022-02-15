https://sputnik-georgia.ru/20220215/deputaty-parlamenty-gruzii-pochtili-pamyat-tamaza-mechiauri-minutoy-molchaniya-264454980.html

Депутаты парламента Грузии почтили память Тамаза Мечиаури минутой молчания

Депутаты парламента Грузии почтили память Тамаза Мечиаури минутой молчания

Депутат парламента Грузии трех созывов скончался, заразившись коронавирусом 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T13:38+0400

2022-02-15T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии начал пленарное заседание сегодня с минуты молчания – депутаты почтили память своего бывшего коллеги Тамаза Мечиаури.Мечиаури скончался на 67-м году жизни в результате инфицирования коронавирусом. О том, что у него подтвердился COVID-19, Мечиаури сообщил сам 27 января на собственной странице в соцсети. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в Первую университетскую клинику и все это время находился в реанимационном отделении. Спасти его врачам не удалось.Тамаз Мечиаури был депутатом парламента Грузии трех созывов. В парламенте восьмого созыва в 2012-2016 годах возглавлял финансово-бюджетный комитет по финансово-бюджетным вопросам. В 2017 году Мечиаури был избран мэром Тианети. Однако в 2020 году он подал в отставку для участия в парламентских выборах.На заседании во вторник депутатам парламента Грузии предстоит принять сразу несколько важных решений: назначить главу ЦИК Грузии, главу Службы защиты персональных данных и главу Специальной следственной службы, а также принять решение о лишении мандатов оппозиционных депутатов.На данный момент депутаты выступают с политическими заявлениями, после чего приступят к повестке дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, парламент грузии, политика, тамаз мечиаури