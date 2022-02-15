https://sputnik-georgia.ru/20220215/dietolog-rasskazal-kakie-produkty-nelzya-est-bolnym-koronavirusom-264427937.html

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть больным коронавирусом

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть больным коронавирусом

В период болезни COVID-19 лучше увеличить в своем рационе пищу, которая содержит этот витамин

2022-02-15T06:06+0400

2022-02-15T06:06+0400

2022-02-15T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Продукты, которые содержат много сахара, не рекомендуется принимать во время болезни коронавирусом, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В список отнюдь не полезных во время пандемии продуктов врач также внес жаренное мясо и холодные напитки."Позволяют не болеть продукты, богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани", – рассказал он, уточнив, что витамином D богаты морская рыба, печень трески, яйца и молоко.Явную пользу витамина D отметил и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. По мнению медика, продукты, богатые витамином D, способны обеспечить защиту в долгосрочной перспективе. "Это приведет к похудению, к меньшим шансам заболеть", – сказал он в интервью изданию.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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советы врачей, справки , здоровье, коронавирус covid-19, общество, новости