https://sputnik-georgia.ru/20220215/dietolog-rasskazal-kakie-produkty-nelzya-est-bolnym-koronavirusom-264427937.html
Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть больным коронавирусом
Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть больным коронавирусом
В период болезни COVID-19 лучше увеличить в своем рационе пищу, которая содержит этот витамин
2022-02-15T06:06+0400
2022-02-15T06:06+0400
2022-02-15T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Продукты, которые содержат много сахара, не рекомендуется принимать во время болезни коронавирусом, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В список отнюдь не полезных во время пандемии продуктов врач также внес жаренное мясо и холодные напитки."Позволяют не болеть продукты, богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани", – рассказал он, уточнив, что витамином D богаты морская рыба, печень трески, яйца и молоко.Явную пользу витамина D отметил и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. По мнению медика, продукты, богатые витамином D, способны обеспечить защиту в долгосрочной перспективе. "Это приведет к похудению, к меньшим шансам заболеть", – сказал он в интервью изданию.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
советы врачей, справки , здоровье, коронавирус covid-19, общество, новости
Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть больным коронавирусом
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В период болезни COVID-19 лучше увеличить в своем рационе пищу, которая содержит этот витамин
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Продукты, которые содержат много сахара, не рекомендуется принимать во время болезни коронавирусом, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В список отнюдь не полезных во время пандемии продуктов врач также внес жаренное мясо и холодные напитки.
"Особенно это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника", – пояснил специалист в беседе с URA.RU, добавив, что в период болезни COVID-19 лучше увеличить в своем рационе пищу, которая содержит витамин D.
"Позволяют не болеть продукты, богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани", – рассказал он, уточнив, что витамином D богаты морская рыба, печень трески, яйца и молоко.
Явную пользу витамина D отметил и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. По мнению медика, продукты, богатые витамином D, способны обеспечить защиту в долгосрочной перспективе. "Это приведет к похудению, к меньшим шансам заболеть", – сказал он в интервью изданию
.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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