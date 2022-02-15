https://sputnik-georgia.ru/20220215/dietolog-rasskazala-pochemu-nelzya-chasto-est-tvorog-264324779.html

Диетолог рассказала, почему нельзя часто есть творог

Диетолог рассказала, почему нельзя часто есть творог

Есть слишком много кисломолочной продукции не так уж полезно, предупреждает специалист

2022-02-15T06:34+0400

2022-02-15T06:34+0400

2022-02-15T06:34+0400

справки

советы врачей

здоровье

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23312/87/233128779_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cbc4c1b7c37638f28a7b90eed1523d1d.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Есть творог каждый день нежелательно – это может повредить здоровью, в частности, могут возникнуть проблемы с почками. Об этом предупреждает диетолог Дарья Русакова.Эксперт объяснила это высоким уровнем содержания белка в твороге. Этот продукт усваивается быстро и легко, что повышает нагрузку на почки. Соответственно, ежедневное употребление творога может привести к задержке жидкости в организме и в результате к почечной недостаточности.То есть специалист не рекомендует употреблять ежедневно более 100 грамм творога, а тем, кто страдает от заболеваний почек и сердца, а также беременным, исключить этот продукт из рациона.Не нужно в целом злоупотреблять кисломолочной продукцией. Ежедневно употреблять без вреда для здоровья можно стакан кефира, 125 грамм натурального йогурта, 100 грамм творога или несколько ломтиков сыра.Кроме того, нежелательно употреблять творог одновременно со спелыми бананами, медом и вареньем, поскольку он плохо усваивается в сочетании с этими продуктами.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки , советы врачей, здоровье, новости, общество