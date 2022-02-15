https://sputnik-georgia.ru/20220215/dietolog-rasskazala-pochemu-nelzya-chasto-est-tvorog-264324779.html
Диетолог рассказала, почему нельзя часто есть творог
Диетолог рассказала, почему нельзя часто есть творог
Есть слишком много кисломолочной продукции не так уж полезно, предупреждает специалист
2022-02-15T06:34+0400
2022-02-15T06:34+0400
2022-02-15T06:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Есть творог каждый день нежелательно – это может повредить здоровью, в частности, могут возникнуть проблемы с почками. Об этом предупреждает диетолог Дарья Русакова.Эксперт объяснила это высоким уровнем содержания белка в твороге. Этот продукт усваивается быстро и легко, что повышает нагрузку на почки. Соответственно, ежедневное употребление творога может привести к задержке жидкости в организме и в результате к почечной недостаточности.То есть специалист не рекомендует употреблять ежедневно более 100 грамм творога, а тем, кто страдает от заболеваний почек и сердца, а также беременным, исключить этот продукт из рациона.Не нужно в целом злоупотреблять кисломолочной продукцией. Ежедневно употреблять без вреда для здоровья можно стакан кефира, 125 грамм натурального йогурта, 100 грамм творога или несколько ломтиков сыра.Кроме того, нежелательно употреблять творог одновременно со спелыми бананами, медом и вареньем, поскольку он плохо усваивается в сочетании с этими продуктами.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки , советы врачей, здоровье, новости, общество
Диетолог рассказала, почему нельзя часто есть творог
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Есть слишком много кисломолочной продукции не так уж полезно, предупреждает специалист
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Есть творог каждый день нежелательно – это может повредить здоровью, в частности, могут возникнуть проблемы с почками. Об этом предупреждает диетолог Дарья Русакова.
Эксперт объяснила это высоким уровнем содержания белка в твороге. Этот продукт усваивается быстро и легко, что повышает нагрузку на почки. Соответственно, ежедневное употребление творога может привести к задержке жидкости в организме и в результате к почечной недостаточности.
То есть специалист не рекомендует употреблять ежедневно более 100 грамм творога, а тем, кто страдает от заболеваний почек и сердца, а также беременным, исключить этот продукт из рациона.
Не нужно в целом злоупотреблять кисломолочной продукцией. Ежедневно употреблять без вреда для здоровья можно стакан кефира, 125 грамм натурального йогурта, 100 грамм творога или несколько ломтиков сыра.
Кроме того, нежелательно употреблять творог одновременно со спелыми бананами, медом и вареньем, поскольку он плохо усваивается в сочетании с этими продуктами.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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