https://sputnik-georgia.ru/20220215/dinamo-tbilisi-zavershilo-predsezonnye-sbory-pobedoy-nad-pakhtakorom-264476282.html
"Динамо" Тбилиси завершило предсезонные сборы победой над "Пахтакором"
"Динамо" Тбилиси завершило предсезонные сборы победой над "Пахтакором"
В рамках подготовки к чемпионату Грузии "динамовцы" провели семь матчей, в которых по два раза выиграли и проиграли и трижды сыграли вничью 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T23:22+0400
2022-02-15T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси в заключительном матче предсезонных сборов в Турции с крупным счетом 3:0 обыграл ташкентский "Пахтакор".Перед началом встречи футболисты минутой молчания почтили память легендарного "динамовца" Ильи Датунашвили, который скончался несколько дней назад на 84 году жизни.Что касается непосредственно игры, то в первом тайме "Динамо" вывел вперед новобранец клуба – Станислав Беленький. После перерыва подопечные Кахи Цхададзе отличились еще дважды. Сначала забил Анзор Меквабишвили, а окончательный счет во встрече установил Ника Мали.В общей сложности в рамках подготовки к чемпионату Грузии "динамовцы" провели семь контрольных матчей, в которых по два раза выиграли и проиграли и трижды сыграли вничью.Национальная лига чемпионата Грузии сезона 2022 года стартует 25 февраля. В этот день "Динамо" Тбилиси на своем поле примет кутаисское "Торпедо", а действующий чемпион страны – "Динамо" Батуми, также у себя дома сыграет с "Сиони".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Динамо" Тбилиси завершило предсезонные сборы победой над "Пахтакором"
23:22 15.02.2022 (обновлено: 23:36 15.02.2022) Подписаться на
В рамках подготовки к чемпионату Грузии "динамовцы" провели семь матчей, в которых по два раза выиграли и проиграли и трижды сыграли вничью
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси в заключительном матче предсезонных сборов в Турции с крупным счетом 3:0 обыграл ташкентский "Пахтакор".
Перед началом встречи футболисты минутой молчания почтили память легендарного "динамовца" Ильи Датунашвили, который скончался несколько дней назад на 84 году жизни.
Что касается непосредственно игры, то в первом тайме "Динамо" вывел вперед новобранец клуба – Станислав Беленький. После перерыва подопечные Кахи Цхададзе отличились еще дважды. Сначала забил Анзор Меквабишвили, а окончательный счет во встрече установил Ника Мали.
В общей сложности в рамках подготовки к чемпионату Грузии "динамовцы" провели семь контрольных матчей, в которых по два раза выиграли и проиграли и трижды сыграли вничью.
Национальная лига чемпионата Грузии сезона 2022 года стартует 25 февраля. В этот день "Динамо" Тбилиси на своем поле примет кутаисское "Торпедо", а действующий чемпион страны – "Динамо" Батуми, также у себя дома сыграет с "Сиони".
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