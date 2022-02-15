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"Это информационный терроризм": Лавров об истерике Запада вокруг Украины - видео
"Это информационный терроризм": Лавров об истерике Запада вокруг Украины - видео
Постоянные вбросы западных СМИ о так называемом "готовящемся российском вторжении" на Украину — это информационный терроризм, заявил глава МИД России Сергей... 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T21:01+0400
2022-02-15T21:01+0400
2022-02-16T15:49+0400
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Свое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.Как Запад пытается установить контроль над Украиной и Грузией? Почему спекуляции Запада о российско-белорусских учениях "Союзная решимость – 2022" параноидальны? И когда Россия передаст НАТО и США свой ответ по гарантиям безопасности? Смотрите, что заявил Лавров.
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лавров, сергей лавров, украина, россия, обсе, видео, видео, мультимедиа
"Это информационный терроризм": Лавров об истерике Запада вокруг Украины - видео
21:01 15.02.2022 (обновлено: 15:49 16.02.2022) Подписаться на
Постоянные вбросы западных СМИ о так называемом "готовящемся российском вторжении" на Украину — это информационный терроризм, заявил глава МИД России Сергей Лавров
Свое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
Как Запад пытается установить контроль над Украиной и Грузией? Почему спекуляции Запада о российско-белорусских учениях "Союзная решимость – 2022" параноидальны? И когда Россия передаст НАТО и США свой ответ по гарантиям безопасности? Смотрите, что заявил Лавров.