https://sputnik-georgia.ru/20220215/eto-informatsionnyy-terrorizm-lavrov-ob-isterike-zapada-vokrug-ukrainy---video-264496222.html

"Это информационный терроризм": Лавров об истерике Запада вокруг Украины - видео

"Это информационный терроризм": Лавров об истерике Запада вокруг Украины - видео

Постоянные вбросы западных СМИ о так называемом "готовящемся российском вторжении" на Украину — это информационный терроризм, заявил глава МИД России Сергей... 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T21:01+0400

2022-02-15T21:01+0400

2022-02-16T15:49+0400

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Свое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.Как Запад пытается установить контроль над Украиной и Грузией? Почему спекуляции Запада о российско-белорусских учениях "Союзная решимость – 2022" параноидальны? И когда Россия передаст НАТО и США свой ответ по гарантиям безопасности? Смотрите, что заявил Лавров.

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