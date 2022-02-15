https://sputnik-georgia.ru/20220215/figuristka-iz-gruzii-vyshla-v-final-na-olimpiade-v-pekine-264471984.html

Фигуристка из Грузии вышла в финал на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка из Грузии вышла в финал на Олимпиаде в Пекине

Произвольную программу женщины представят 17 февраля, соревнования начнутся в 14:00 по тбилисскому времени. 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T20:51+0400

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грузия

новости

спорт

анастасия губанова

олимпийские игры в пекине

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ТБИЛИСИ, 15 – Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию на Олимпиаде в Пекине, показала в короткой программе 10 результат и вышла в финал.За свое выступление Губанова получила оценку 65.40 балла. Победителем короткой программы стала россиянка Камила Валиева, набравшая 82.16 балла. На втором месте еще одна представительница России – Анна Щербакова (80.20), а замкнула тройку лидеров японка Каори Сакамото (79.84).Произвольную программу женщины представят 17 февраля. Соревнования начнутся в 14:00 по тбилисскому времени.На Олимпиаде в Пекине сборную Грузии представляют девять спортсменов в трех видах спорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, анастасия губанова, олимпийские игры в пекине